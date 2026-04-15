Küresel piyasalarda yaşanan değişimler ve ekonomik beklentilerle birlikte dolar, euro, altın, gümüş, petrol ve Bitcoin fiyatlarında güncel tablo netleşti.
Altın düşüyor, petrol yükseliyor, gümüş ve bitcoin bugün ne kadar? Güncel piyasa verileri
Orta Doğu'daki savaşın etkileri piyasaları vurmaya devam ediyor. Altın gerilemeye başlarken petrol yükseliş göstermeye devam ediyor. İşte dolar, gümüş ve bitcoin piyasasında güncel veriler.Hava Demir
İşte 15 Nisan 2026 Çarşamba günü itibarıyla serbest piyasada ve dijital borsalarda oluşan güncel fiyatlar:
Ons Altın Bugün Ne Kadar?
Küresel risk iştahındaki artışla birlikte altın 4.800 dolar dan işlem görüyor.
Gram Altın Bugün Ne Kadar?
Gram altın, ons altındaki düşüş ve dolar kurundaki sınırlı harekete paralel hafif geriledi. Ancak 6.900 TL seviyesinde destek buldu.
Yarım Altın Bugün Ne Kadar?
Bugün anlık serbest piyasa yarım altın alış fiyatı 22620 TL, satış fiyatı 23085 TL şeklindedir
Çeyrek Altın Bugün Ne Kadar?
Bugün anlık serbest piyasa çeyrek altın alış fiyatı 11196 TL, satış fiyatı 11419 TL şeklindedir. .
Dolar Bugün Ne Kadar?
Dolar hafif yukarı yönlü hareket etti ama büyük bir sıçrama yapmadı. Küresel dolar gücü ve jeopolitik riskler kurda hafif baskı yarattı. 44,50 TL altı destek, 45 TL ise önemli direnç olarak takip ediliyor.
Euro Bugün Ne Kadar?
Bugün anlık serbest piyasa euro alış fiyatı 52,7813 TL, satış fiyatı 52,7901 TL şeklindedir.
Brent petrol Bugün Ne kadar?
Brent Petrol fiyatı, anlık olarak 95,26 dolara karşılık gelmektedir.
Bitcoin Bugün Ne Kadar?
Bitcoin 74 bin dolar seviyesini aştı. 70 bin dolar güçlü destek, 75.000-76.000 dolar ise kısa vadeli hedef olarak öne çıkıyor.
Gümüş Bugün Ne Kadar?
Gümüş, endüstriyel talep ve altınla olan bağlantısı sayesinde dikkat çekici bir yükseliş gösterdi. Dalgalanma yüksek, 78-82 USD bandı izlenecek.
Güncel değer: Yaklaşık 79,50 – 80,20 dolar
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen bilgilendirme amaçlıdır.