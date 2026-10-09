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Altın, dolar, avro ve borsada yatırımcıların merakla beklediği haftalık sonuçlar açıklandı. 9 Ekim 2026 itibarıyla piyasalarda farklı yönlerde hareketler yaşanırken bazı yatırım araçları kazandırdı, bazıları ise haftayı kayıpla tamamladı.

Altın fiyatlarında yükseliş görülürken dolar da değer kazandı. Avro ve Borsa İstanbul'da ise sınırlı düşüşler kaydedildi.

GRAM ALTIN 6 BİN 645 LİRAYA ULAŞTI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, haftalık bazda yüzde 0,48 artış göstererek 6 bin 645 liraya yükseldi.

Cumhuriyet altını yüzde 0,14 değer kazanarak 43 bin 310 liraya çıkarken çeyrek altının satış fiyatı da yüzde 0,21 artışla 10 bin 883 liraya ulaştı.

Geçen hafta 10 bin 860 liradan satılan çeyrek altın, böylece bir haftada 23 lira değer kazanmış oldu.

DOLAR YÜKSELDİ, AVRO DÜŞTÜ

Döviz piyasasında dolar ve avro haftayı farklı yönlerde tamamladı.

ABD doları, önceki haftaya göre yüzde 0,63 yükselerek 49,3430 liraya çıktı. Avro ise yüzde 0,39 değer kaybederek 55,2490 liraya geriledi.

Böylece dolar, haftalık bazda gram altından daha yüksek oranda değer kazanırken avro yatırımcısı kayıp yaşadı.

BORSA İSTANBUL'DA HAFTALIK KAYIP

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi hafta boyunca dalgalı bir seyir izledi.

Hafta içerisinde en düşük 12.038,79, en yüksek 12.528,60 puanı gören endeks, önceki haftanın kapanışına göre yüzde 0,03 geriledi.

BIST 100, haftayı 12.265,98 puandan tamamladı.

FON PİYASASINDA KAZANDIRAN KATEGORİ BELLİ OLDU

Yatırım fonlarında da haftalık performans sonuçları netleşti.

Yatırım fonları genelinde yüzde 0,15 oranında değer kaybı görülürken emeklilik fonları yüzde 0,31 yükseldi.

Fon kategorileri arasında en yüksek getiri ise yüzde 0,66 ile borçlanma araçları fonlarında gerçekleşti.

Haftalık sonuçlara göre dolar, altın ve avro arasında en yüksek oransal artışı kaydeden yatırım aracı olurken borçlanma araçları fonları da kendi kategorisinde öne çıktı.