Altın değil, canlı hediye: Salon şaşkına döndü

Damat ile çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen Berkan Coşan, "Bir kan bağım yok ama gönülle beraberiz, kendisini çok seviyorum. İkimiz de hayvancılık yaptığımız için böyle bir hediye vermek istedim kendisine. O şekilde yani, burada bulamadık araştırdık yakın çevrelerde ama satmışlar ne yazık ki. Çanakkale'ye kadar gittik, oradan getirdik. Salona getirdim, herkes bir anda toplandı, çok büyük ilgi gördü.