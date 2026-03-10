Son dönemde artan jeopolitik riskler nedeniyle dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da, ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve Türkiye ekonomisine yönelik uzun vadeli beklentiler yabancı yatırımcıların ilgisini canlı tutuyor.
Altın da petrol de tahttan indi: İşte yabancıların kapış kapış aldığı hisseler
Yılın ilk iki ayında yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’a ilgisi dikkat çekici şekilde arttı. Geçen yılın aynı döneminde 554,4 milyon dolar olan net yabancı alımı, 2026’nın Ocak–Şubat döneminde yaklaşık 5 kat artarak 2,85 milyar dolara ulaştı.Derleyen: Aykut Metehan
En çok alım yapılan hisseler
Yabancı yatırımcıların yılın ilk iki ayında en fazla alım yaptığı hisseler ağırlıklı olarak banka ve sanayi şirketlerinden oluştu. Listenin başında bankacılık hisseleri yer aldı.
Ocak-Şubat döneminde yabancıların en çok alım yaptığı hisseler şöyle sıralandı:
AKBNK: 498,3 milyon dolar
YKBNK: 312,9 milyon dolar
KCHOL: 247,4 milyon dolar
EREGL: 205,8 milyon dolar
GARAN: 178,8 milyon dolar
En fazla satış yapılan hisseler
Aynı dönemde yabancı yatırımcıların en çok satış yaptığı hisseler de belli oldu. Listenin başında petrokimya ve perakende sektöründeki bazı şirketler yer aldı.
En fazla satış yapılan hisseler ise şu şekilde:
SASA: -166,1 milyon dolar
BIMAS: -111,8 milyon dolar
PASEU: -46,5 milyon dolar
SAHOL: -36,5 milyon dolar
PGSUS: -33,3 milyon dolar
Banka hisselerine yoğun ilgi
Analistler, yabancı yatırımcıların özellikle bankacılık sektörüne yönelmesinde makroekonomik beklentilerin etkili olduğunu belirtiyor. Türkiye’de dezenflasyon sürecinin ana senaryo olarak korunması ve ilerleyen dönemde faiz indirimlerinin devam edebileceği beklentisi, banka hisselerini ön plana çıkaran faktörler arasında gösteriliyor.