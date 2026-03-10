Yeniçağ Gazetesi
10 Mart 2026 Salı
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Gündem Altın da petrol de tahttan indi: İşte yabancıların kapış kapış aldığı hisseler

Altın da petrol de tahttan indi: İşte yabancıların kapış kapış aldığı hisseler

Yılın ilk iki ayında yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’a ilgisi dikkat çekici şekilde arttı. Geçen yılın aynı döneminde 554,4 milyon dolar olan net yabancı alımı, 2026’nın Ocak–Şubat döneminde yaklaşık 5 kat artarak 2,85 milyar dolara ulaştı.

Aykut Metehan Derleyen: Aykut Metehan
Haberi Paylaş
Altın da petrol de tahttan indi: İşte yabancıların kapış kapış aldığı hisseler - Resim: 1

Son dönemde artan jeopolitik riskler nedeniyle dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da, ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve Türkiye ekonomisine yönelik uzun vadeli beklentiler yabancı yatırımcıların ilgisini canlı tutuyor.

1 6
Altın da petrol de tahttan indi: İşte yabancıların kapış kapış aldığı hisseler - Resim: 2

En çok alım yapılan hisseler

Yabancı yatırımcıların yılın ilk iki ayında en fazla alım yaptığı hisseler ağırlıklı olarak banka ve sanayi şirketlerinden oluştu. Listenin başında bankacılık hisseleri yer aldı.

2 6
Altın da petrol de tahttan indi: İşte yabancıların kapış kapış aldığı hisseler - Resim: 3

Ocak-Şubat döneminde yabancıların en çok alım yaptığı hisseler şöyle sıralandı:

AKBNK: 498,3 milyon dolar

YKBNK: 312,9 milyon dolar

KCHOL: 247,4 milyon dolar

EREGL: 205,8 milyon dolar

GARAN: 178,8 milyon dolar

3 6
Altın da petrol de tahttan indi: İşte yabancıların kapış kapış aldığı hisseler - Resim: 4

En fazla satış yapılan hisseler

Aynı dönemde yabancı yatırımcıların en çok satış yaptığı hisseler de belli oldu. Listenin başında petrokimya ve perakende sektöründeki bazı şirketler yer aldı.

4 6
Altın da petrol de tahttan indi: İşte yabancıların kapış kapış aldığı hisseler - Resim: 5

En fazla satış yapılan hisseler ise şu şekilde:

SASA: -166,1 milyon dolar

BIMAS: -111,8 milyon dolar

PASEU: -46,5 milyon dolar

SAHOL: -36,5 milyon dolar

PGSUS: -33,3 milyon dolar

Banka hisselerine yoğun ilgi

5 6
Altın da petrol de tahttan indi: İşte yabancıların kapış kapış aldığı hisseler - Resim: 6

Analistler, yabancı yatırımcıların özellikle bankacılık sektörüne yönelmesinde makroekonomik beklentilerin etkili olduğunu belirtiyor. Türkiye’de dezenflasyon sürecinin ana senaryo olarak korunması ve ilerleyen dönemde faiz indirimlerinin devam edebileceği beklentisi, banka hisselerini ön plana çıkaran faktörler arasında gösteriliyor.

6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro