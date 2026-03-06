Küresel piyasalarda savaş tamtamları çaldığında altının roketlemesi bekleniyordu. Fakat İran-İsrail savaşı sonrası ons altın pazartesi günü 5.260 dolara çıksa da, ardından hızla 5.165 dolar seviyelerine düştü.

Morgan Stanley analistleri, bu durumun arkasında yatan iki nedeni açıkladı:

Güçlü Dolar: Savaşla birlikte güvenli liman olarak dolara yöneliş, doları %1,5 değer kazandırdı. Dolar güçlendikçe altın fiyatları baskı altına girdi.

Likidite (Nakit) İhtiyacı: Piyasalarda stres arttığında dev yatırımcılar, diğer zararlarını kapatmak veya nakit pozisyonlarını korumak için en kolay satabildikleri varlık olan altına yöneliyor. Yani altın, piyasaların "nakit makinesi" olarak kullanılıyor.

Doların altın üzerindeki baskısını yükselten bir diğer unsur ise ABD Merkez Bankası (Fed).

Savaşın körüklediği petrol fiyatları enflasyon riskini yükseltince, Fed’in faiz indireceği beklentileri zayıfladı. Daha önce 60 baz puanlık indirim bekleyen piyasalar, şimdi sadece 37 baz puanlık bir indirim öngörüyor.

Bu durum, faiz getirmeyen altını dolar karşısında kısa vadede dezavantajlı kılıyor.

DEV BANKALARDAN 'REKOR' TAHMİNLERİ

Kısa vadeli dalgalanmalara rağmen Wall Street devleri altından vazgeçmiş değil.

Morgan Stanley, 2026 senesinin ikinci yarısında altının 5.700 dolara ulaşacağını öngörüyor. Diğer devlerin 2026 sonu tahminleri ise dudak uçuklatıyor:

J.P. Morgan: 6.300 Dolar

UBS & Deutsche Bank: 6.000 Dolar

Goldman Sachs: 5.400 Dolar

ALTIN, BORSAYI EZDİ GEÇTİ

Altın, 2025 yılında yatırımcısına %63,68 gibi devasa bir getiri sağladı. 2026’nın başından bu yana ise %19 değer kazanan altın, aynı dönemde sadece %0,47 artabilen S&P 500 endeksini (borsayı) adeta sahadan sildi.