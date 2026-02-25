Altın fiyatları ABD yüksek mahkemesinin ABD Başkanı Trump'ın tarifelerini iptal etmesi ve ABD-İran gerginliğinin sürmesi gibi gelişmeler nedeniyle dün haftaya yükselişle başladı.Bu sabah ise dolar endeksinin artması altın fiyatlarını baskıladı.
‘Altın büyük sıçrama gösterebilir’ Uzman isim ABD-İran gerilimini işaret etti
Yatırımım Trader CEO'su Candaş Atalay, ABD-İran arasındaki gerginliğin sürdüğüne vurgu yaparak ABD'nin saldırması durumunda altının yeni zirveleri görebileceğini açıkladı.Derleyen: Baran Yalçın
Altının ons fiyatı düne yüzde 1,1 düşüşle 5178 dolardan satılıyor. Gram altın ise yüzde 1,1 oranındaki düşüşle sıralarda 7297 TL'den işlem görüyor.
'ABD İRAN'A SALDIRIRSA 5800 DOLAR SEVİYELERİNİ GÖREBİLİRİZ'
Yatırımım Trader CEO'su Candaş Atalay altının değer kazanması ile ilgili, "Altının güvenli liman cazibesi güçlenirken, ABD ekonomisine dair dördüncü çeyrek ekonomik verilerin iyi seviyede olmaması ve inatçı enflasyon baskıları altın fiyatının yükselmesine güçlü destek sunuyor” sözlerini sarf etti.
ABD ve İran arasında yaşanan sorunun altın fiyatlarına etkisi ile ilgili de konuşan Atalay, “ABD'nin bölgedeki askeri yığınağının İran'a karşı sadece blöf mü olduğu yoksa gerçekten bir savaş hazırlığı olup olmadığının kestirilemediğini, bölgede çatışma olasılığının yükseliş göstermesi altın fiyatlarına da çok güçlü destek sunduğunu belirtti.
“Eğer ABD İran'a saldıracak olursa altın fiyatı yüzde 15 civarında sıçrama gösterebilir” diyen Atalay, “Böylesi bir senaryoda birim fiyat 5500 - 5800 dolar seviyelerinde işlem görebilir” sözlerini sarf etti.
'ALTIN BİR DENGE UNSURU'
Son dönemde bir çok gümüş yatırımcısının da altın alımı yaptığını belirten Atalay, “Bugüne kadar altına olan yüksek talep nedeniyle yatırım talebi gören gümüşün son aylarda tam tersi bir rolde, altının yönünü ve talebini büyüten bir katsayıya sahip olduğunu görüyoruz. Geleneksel altın; enflasyona karşı koruma, kriz dönemlerinde güvenli liman ve hisse senedi gibi riskli varlılara karşı denge unsuru olarak konumlanır. Tüm bunlara ek olarak altının kendi metal grupları arasında da güvenli liman talebi görmesi ve gümüş yatırımcılarının da portföy dengesi için altın tutmaya başlaması fazladan güçlü bir talep oluşturuyor” sözlerini sarf etti.