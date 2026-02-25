‘Altın büyük sıçrama gösterebilir’ Uzman isim ABD-İran gerilimini işaret etti

'ALTIN BİR DENGE UNSURU'

Son dönemde bir çok gümüş yatırımcısının da altın alımı yaptığını belirten Atalay, “Bugüne kadar altına olan yüksek talep nedeniyle yatırım talebi gören gümüşün son aylarda tam tersi bir rolde, altının yönünü ve talebini büyüten bir katsayıya sahip olduğunu görüyoruz. Geleneksel altın; enflasyona karşı koruma, kriz dönemlerinde güvenli liman ve hisse senedi gibi riskli varlılara karşı denge unsuru olarak konumlanır. Tüm bunlara ek olarak altının kendi metal grupları arasında da güvenli liman talebi görmesi ve gümüş yatırımcılarının da portföy dengesi için altın tutmaya başlaması fazladan güçlü bir talep oluşturuyor” sözlerini sarf etti.