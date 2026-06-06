Ünlü ekonomist Devrim Akyıl, kişisel YouTube kanalında piyasaların nabzını tuttuğu son yayınında altın, gümüş ve borsa yatırımcıları için ezber bozacak öngörülerde bulundu. Piyasaların güncel durumunu "kısa vadeli al-sat dönemi" olarak nitelendiren Akyıl, özellikle değerli metaller cephesinde orta ve uzun vadede devasa yükseliş potansiyellerine işaret etti.
‘Altın bu seviyelere gelecek’ Ünlü ekonomist tarih verdi
Devrim Akyıl, tarih vererek pek çok yatırımcıyı uyardı. Akyıl, 2028 yılına kadar ons altın için 10 bin dolar seviyesini öngörürken, borsa için ise 1 sene sonunda büyük ralli olacağını söyledi.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Altın fiyatlarının şu anda denge seviyelerinde olduğunu belirten Akyıl, portföy yönetiminde yatırımcı psikolojisinin önemine dikkat çekti. Hiç fiziki altını olmayanlar için mevcut fiyatların risk barındırmadığını ifade eden uzman isim, yatırımcılara şu formülü sundu:
"Yukarı giderken satacak kadar altınınız, düşerken de alacak kadar nakdiniz olması lazım. Böylece ne fiyatlar yükselirken 'kaçırdım' diye üzülürsünüz ne de düşerken 'zarar ediyorum' paniğine kapılırsınız. Soğukkanlı yatırım yapmak tam olarak budur."
Akyıl, altının 4 yıl önce öngördüğü 4.500 dolar seviyelerine ulaştığını ve şu an bu denge fiyatında seyrettiğini belirtti. Asıl çarpıcı olan ise orta vadeli tahminiydi: 2028 yılına kadar (veya daha erken bir senaryoda) altının 10.000 dolar seviyelerini göreceğini ve mevcut tablonun yatırımcıya %100'e yakın bir kazanç potansiyeli sunduğunu iddia etti.
Yıllardır favori yatırım aracının gümüş olduğunu hatırlatan Akyıl, gümüşteki küresel arz sıkıntısının fiyatları yukarı yönlü tetiklemeye devam edeceğini vurguladı. Geçmişte 18-30 dolar bandından 120 dolarlara kadar uzanan hareketini hatırlatarak, mevcut 75-76 dolar seviyelerinin kesinlikle pahalı olmadığını belirtti.
Gümüşün hareketlerinin altının yönünü tayin etmede kritik bir sinyal olduğunu vurgulayan Akyıl'ın gümüş analizinden öne çıkanlar şunlar:
"Dünyadaki arz sıkıntısı nedeniyle gümüşün çok uzun olmayan bir vadede 150-200 dolar bandına doğru hareket etme potansiyeli bulunuyor.Gümüşün 80 doların üzerine kalıcı olarak yerleşmesi, yeni tarihi zirvelerin habercisi olacak. Gümüş eğer 82-83 dolar direncini aşarsa, altının düşüş riski ortadan kalkacak. Bu durumda yatırımcı, fiyatına bakmaksızın altına yönelebilir."
Akyıl'ın radarında sadece değerli metaller değil, hisse senedi piyasaları da vardı.
Borsada önümüzdeki 15-16 aylık süreçte çok güçlü bir yükseliş dalgası beklediğini ifade eden ekonomist, bu rallinin ekonomiye olası etkilerini şöyle özetledi:
"Vatandaşın Batı ülkelerindeki kadar büyük borsa pozisyonları olmasa da, borsanın yarattığı zenginlik ekonomiye geçici de olsa bir etki yaratıyor ve piyasada bir tür parasal genişleme hissi oluşturuyor. Bu bağlamda 2027 yazına kadar borsada çok kuvvetli bir ralli göreceğimizi düşünüyorum."