‘Altın bu seviyelere gelecek’ Ünlü ekonomist tarih verdi

Akyıl, altının 4 yıl önce öngördüğü 4.500 dolar seviyelerine ulaştığını ve şu an bu denge fiyatında seyrettiğini belirtti. Asıl çarpıcı olan ise orta vadeli tahminiydi: 2028 yılına kadar (veya daha erken bir senaryoda) altının 10.000 dolar seviyelerini göreceğini ve mevcut tablonun yatırımcıya %100'e yakın bir kazanç potansiyeli sunduğunu iddia etti.