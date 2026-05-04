99. Akademi Ödülleri öncesinde duyurulan yeni yönetmelik, uluslararası film kategorisindeki geleneksel işleyişi kökten değiştirdi. Artık Berlin, Cannes, Venedik, Sundance, Toronto ve Busan gibi prestijli festivallerde en büyük ödülü kucaklayan yapımlar, ülkelerinin resmi onayı gerekmeden Oscar maratonuna katılabilecek.

Yıllardır süregelen "her ülkeden sadece bir film" sınırlamasını esneten bu hamle, "Sarı Zarflar"ın Almanya'nın resmi seçimi açıklanmadan önce bile Oscar radarına girmesini sağladı.

HEYKELCİK ARTIK "ÜLKEYE" DEĞİL "YÖNETMENE" GİDECEK

Yeni düzenleme sadece başvuru sürecini değil, ödülün temsil mantığını da dönüştürüyor. En İyi Uluslararası Film kategorisinde başarı kazanan yapımlar artık bir ülkeyi değil, doğrudan kendilerini temsil edecek.

Bu bağlamda ödül doğrudan filmin yaratıcı ekibine, heykelcik ise yönetmene takdim edilecek. Daha önce "Öğretmenler Odası" ile Oscar adaylığı yaşayan İlker Çatak, bu kez kendi imzasıyla ve filmin asıl sahibi olarak sahnede olma fırsatını yakalayacak.

"SARI ZARFLAR": BİR HAYATTA KALMA VE ETİK MÜCADELESİ

Film, KHK ile mesleklerinden ihraç edilen akademisyen ve tiyatrocu bir çiftin, Ankara’dan İstanbul’a uzanan sarsıcı hikâyesini beyazperdeye taşıyor. Bir oyun sonrası hedef gösterilmeleriyle hayatları altüst olan Derya ve Aziz, kızları Ezgi ile birlikte yeni bir hayat kurmaya çalışırken, bir yandan da vicdani değerlerini koruma sınavı veriyorlar.

İlker Çatak, bu ağır politik ve toplumsal temayı; büyük sloganlar yerine gündelik yaşamın içindeki ince detaylar ve insani kırılmalar üzerinden anlatmayı tercih ediyor.

SİNEMADA OLGUNLUK DÖNEMİ

"Sarı Zarflar", Çatak’ın sinema dilindeki derinleşmeyi ve ustalığını bir kez daha kanıtlıyor. "Öğretmenler Odası" ile kazandığı küresel ivmeyi, daha yerleşik ve etkileyici bir anlatıyla taçlandıran yönetmen, modern Avrupa sinemasındaki yerini sağlamlaştırıyor.

Türkiye’de vizyonda olan ve büyük ilgi gören yapım, festival zaferinin ardından şimdi de Oscar yolculuğuyla sinemaseverlerin odağında kalmaya devam edecek.