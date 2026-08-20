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Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İslam Memiş hakkında adli takip başlatılması gerektiğini söyledi.

Şamil Tayyar'ın paylaşımı şöyle:

İstanbul’da kuyumcu ama “finans uzmanı” sıfatıyla TV ekranlarında kehanetleriyle tanınıyor.

Aylar önce altının gramının 8 bin liraya çıkacağını, hatta 10 bin liraya kadar yolu olduğunu söyledi.

Binlerce küçük yatırımcı hayal kırıklığına uğradı, altın çakıldı, Haziran başında gramı 6 bin liraya kadar düştü.

Arkadaşlar olup biteni sormak üzere 12 Haziran’da TGRT’deki Medya Kritik’e davet ettiler.

Hani o meşhur kavgalı görüntülere yol açan program.

Memişoğlu ilginç şekilde 12 Haziran akşamı da “Ağustos’ta altın 8 bin lira olacak” diyerek kehanetini yineledi.

Kavga da öyle başladı zaten.

"ADLİ TAKİBE ALINMALI"

Aha Ağustos bitmek üzere, altının gramı 6 bin 800 lira civarında.

Bir uzman aylar sonrasına ilişkin ihtimalleri sıralamıyor, kesin hüküm veriyorsa, ya birkaç çivi eksik ya spekülatör.

İlk seçenek doğruysa tedavi olmalı, ikinci seçenek doğruysa adli takibe alınmalı.