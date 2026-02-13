Piyasalar, ABD’den gelen son veriler sonrası yükseliş arayışına girişti. ABD'de kaydedilen veriler, iş gücü piyasasının 2026'ya beklenenden daha güçlü bir şekilde ortaya çıkmasını ortaya koydu. tarım dışı istihdam ocakta 130 bin kişi artarken, aralık ayı artışı 48 bin aşağı yönlü revize edildi. İşsizlik oranı ise yüzde 4,3'e geriledi. Ayrıca 7 Şubat ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı başvuruları 227 bine düştü.

Altın fiyatları dünkü düşüşün ardından yeniden yükselişe geçmeye çalışıyor. Altının ons fiyatı yüzde 1,24 değer kazanarak 4 bin 977 dolara geldi. Kapalıçarşı’da gram altın yüzde 1,39 artışla 7 bin 311 liradan satılıyor. Çeyrek altın 11 bin 900 liradan işlem görürken tam altın ise 23 bin 801 lira seviyesinde bulunuyor.

GÜMÜŞ YÜKSELİŞE RAĞMEN 80 DOLARIN ALTINDA

Piyasadaki en değerli metal olan gümüş de güne düşüşle başladı. Gümüşün ons fiyatı yüzde 2,81 oranında değer kazanarak 77,39 dolar seviyesinde bulunuyor.

J.P. Morgan Global Research, gümüş fiyatlarına ilişkin beklen­tilerini yukarı yönlü revize etti. Kurum, 2026 yılında gümüşün ortalama 81 dolar/ons seviyesin­de gerçekleşeceğini öngörüyor.

Spot platin yüzde 1,7 artışla 2.033,15'e, paladyum ise yüzde 1,4 yükselişle 1.639,99'a çıktı.

Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,04 düşüşle 67,49 dolar oldu.

DOLAR VE EURO KURUNDA SON DURUM

Öte yandan dolar kuru güne 0,21 artışla 43,74 liradan başlarken euro ise yüzde 0,14 değer kaybederek 51,88 lira seviyesinde bulunuyor.