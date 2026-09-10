Altın 2027'ye böyle girecek: Uzman isim rakam verdi

ENERJİ FİYATLARI FED’İN KARARINI ETKİLEYEBİLİR

Ağustos ayında enerji fiyatlarının önceki aya göre yükseldiğini ifade eden Yağbasan, bu durumun manşet enflasyonu yukarı çekebileceğini belirtti. Enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi durumunda Fed açısından faiz artışı ihtimalinin gündeme gelebileceğini ifade eden Yağbasan, yarınki veriyle beraber bu beklentinin daha netleşeceğini belirtti.