Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon ve Orta Doğu’da meydana gelen jeopolitik gelişmeler, altın fiyatlarında hareketlilik yaşanmasına neden oluyor.
Altın 2027'ye böyle girecek: Uzman isim rakam verdi
Destek Portföy Fon Yöneticisi Ahmet Deniz Yağbasan, ABD enflasyonunun beklentilerin altında kalması durumunda gram altında 8 bin lira seviyesinin gündeme gelebileceğini, yüksek enflasyonda ise 6 bin 500 liraya kadar geri çekilme meydana gelebileceğini açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi
Destek Portföy Fon Yöneticisi Ahmet Deniz Yağbasan, yarın duyurulacak ABD enflasyon verisinin Fed’in faiz politikası ve küresel piyasalar için kritik olduğunun altını çizdi.
Yağbasan, enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması halinde altın fiyatlarının artabileceğini, aksi bir durumda ise gram altında 6 bin 500 lira seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade etti.
Destek Portföy Fon Yöneticisi Ahmet Deniz Yağbasan, ABD’de yarın duyurulacak enflasyon verisinin hem Fed’in faiz politikası hem de küresel piyasaların yönü açısından kritik olduğunu ifade etti.
Destek Portföy Fon Yöneticisi Ahmet Deniz Yağbasan, ABD’de yarın duyurulacak enflasyon verisinin hem Fed’in faiz politikası hem de küresel piyasaların yönü açısından kritik olduğunu ifade etti.
ENERJİ FİYATLARI FED’İN KARARINI ETKİLEYEBİLİR
Ağustos ayında enerji fiyatlarının önceki aya göre yükseldiğini ifade eden Yağbasan, bu durumun manşet enflasyonu yukarı çekebileceğini belirtti. Enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi durumunda Fed açısından faiz artışı ihtimalinin gündeme gelebileceğini ifade eden Yağbasan, yarınki veriyle beraber bu beklentinin daha netleşeceğini belirtti.
ALTINDA 8 BİN LİRA SENARYOSU
Yağbasan, ABD enflasyonunun beklentilerin altında kalması durumunda altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket görülebileceğini ifade etti. Bu senaryoda gram altında 7 bin 200 lira üzerindeki kalıcılığından sonra 8 bin liraya doğru yükseliş ihtimalinin ortaya çıkabileceğini belirtti.
Beklentilerin üzerinde gelecek bir enflasyon verisinin ise altın üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade eden Yağbasan, gram altında 7 bin lira bandından geri çekilmeyle beraber 6 bin 500 lira seviyelerinin gündeme gelebileceğini değerlendirdi.