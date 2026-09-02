Altı Üstü İstanbul’da dengeler değişiyor: 12. bölümde neler oldu?

12. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kebapçı saldırısının ardından yaralanan Sado, Naz, Hasan ve Alina ile beraber kaçırıldı. Emir ve ekibi, kendilerine ulaşan konum bilgisinin ardından harekete geçerek rehineleri kurtardı. Bu sırada Rami ve Servet ise altınlarla olay yerine geldi. Aradan iki gün geçmesinin ardından gözlerini açan Sado'nun yanında Alina vardı.