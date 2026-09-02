ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan, NTC Medya imzalı “Altı Üstü İstanbul”, pazartesi akşamı yayınlanan 12. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Tempolu gelişmelerin yaşandığı bölüm, elde ettiği sonuçlarla iki kategoride günün zirvesine yerleşti.
Altı Üstü İstanbul’da dengeler değişiyor: 12. bölümde neler oldu?
“Altı Üstü İstanbul”, 12. bölümüyle reytinglerde dikkat çeken sonuçlara imza attı. Üç kategoride birinciliğe ulaşan yapımda Naz’ın bayılması ve Rami’nin şoke eden sözleri bölüme damga vururken, yeni bölümde yaşanacaklar şimdiden merak konusu oldu.Kaynak: Haber Merkezi
“Altı Üstü İstanbul”, 12. bölümünde Tüm Kişiler kategorisinde %7,69 izlenme oranı ve %28,26 izlenme payına ulaştı. Yapım, AB grubunda %4,28 izlenme oranı ve %17,57 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise %6,61 izlenme oranı ve %24,75 izlenme payı elde etti.
12. BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Kebapçı saldırısının ardından yaralanan Sado, Naz, Hasan ve Alina ile beraber kaçırıldı. Emir ve ekibi, kendilerine ulaşan konum bilgisinin ardından harekete geçerek rehineleri kurtardı. Bu sırada Rami ve Servet ise altınlarla olay yerine geldi. Aradan iki gün geçmesinin ardından gözlerini açan Sado'nun yanında Alina vardı.
Uzay'ı tehdit eden kişinin Bora olduğu anlaşılırken, gerçeği öğrenen Melek yaşanan yüzleşme sırasında terastan düşme tehlikesi geçirdi.
İsteme gecesinde Bayram önemli bir itirafta bulunmaya hazırlanırken Naz'ın Emir'in kollarında bayılması geceye damga vurdu. Rami'nin nabzın atmadığını söylemesi ise herkesi şaşkına çevirdi.
Bölümün sona ermesiyle birlikte “Altı Üstü İstanbul” sosyal medyada da gündeme geldi. İzleyiciler, “Yine nefes kesen bir bölüm izledik”, “Naz'a bir şey olmasın” ve “Yeni bölümü beklemek çok zor” ifadeleriyle düşüncelerini paylaştı.
Dizinin gelecek bölümünde açığa çıkacak sırlar, yaşanacak yüzleşmeler ve karakterlerin atacağı yeni adımlar merakla bekleniyor. Ortaya çıkacak gelişmelerin hikâyedeki dengeleri nasıl değiştireceği ise yeni bölümde yanıt bulacak.