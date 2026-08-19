Haftanın dizisi: atv’de Pazartesi akşamları ekrana gelen ‘Altı Üstü İstanbul’ fırtınası dinmiyor. Yayına başladığı günden bu yana dikkatleri üzerine çeken dizi, geçen hafta hem en çok reytingini artıran dizi oldu hem de 7 reytingi aştı.

Başrollerinde Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik ve Öykü Gürman’ın olduğu yapım, sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor.

Lanetli ritüel kâbusa dönüştü

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Azim Şengül ve Yiğit Demirkaya’nın yaptığı, senaryosunu Elif Göktepe’nin kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda Derya Çalışır, Mehmet Ağırbaş, Servetcan Öztürk gibi isimlerin olduğu ‘Tarot: Yeniden Doğuş’, ilk hafta sonunda bin 630 kişi tarafından izlendi.

LN Medya imzalı gerilim ve gizem türündeki film, bir grup arkadaşın, eski bir tarot destesiyle yaptıkları ritüelin kâbus dolu sonuçlarıyla yüzleşmelerini anlatıyor.

Mustafa Kılıç’tan ‘Susarak Gidiyorum’

Haftanın şarkısı: Mustafa Kılıç, uzun yıllara dayanan müzik birikimini 5 şarkılık ‘Susarak Gidiyorum’ çalışmasıyla taçlandırdı. Bir ara İbrahim Tatlıses’in vokalistliğini de yapan Mustafa Kılıç, ‘Evleniriz İnşallah’, ‘Ölürüm nefesine’, ‘Kırık Ayna’, ‘Vura Vura’ isimli şarkılarını bir arada müzikseverlerin beğenisine sundu.

Mustafa Kılıç, sözleri Ebru Etizer’e, müziği kendisine ait olan ‘Susarak Gidiyorum’ eserine Alişan Günay Yıldırım’ın yönetmenliğinde bir de klip çekmiş.

Halise Aydoğdu’nun üçüncü kitabı çıktı

Haftanın kitabı: Yazar Halise Aydoğdu’nun üçüncü kitabı ‘Geçmişin Gölgesi’, Ateş Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı. Umut, azim ve eğitimin insan hayatındaki dönüştürücü gücünü merkezine alan roman, hayallerine tutunmaktan vazgeçmeyen bir genç kız olan Eda’nın yüreklere dokunan hikâyesini anlatıyor.

Kitabın tanıtımından: “Bazı gölgeler peşini bırakmaz ama seni sen yapar... Kimi zaman bir öğretmenin uzattığı el kimi zaman kendi içindeki cesaret, ona yol gösterecektir. Fakat geçmişin bıraktığı izler ve hayatın sert gerçekleri, çıktığı bu yolda peşini kolay kolay bırakmayacaktır.”