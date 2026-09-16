Haftanın dizisi: atv’nin yaz dönemindeki başarısını yeni sezonda da sürdüren sevilen dizisi ‘Altı Üstü İstanbul’, yoluna doludizgin devam ediyor.

Yapım, ekrana geldiği 13. bölümüyle geçen hafta tüm kategorilerde (Total, AB ve ABC1) reytingini en çok artıran dizi olurken zirveyi de kimseye kaptırmadı. Yeni sezonun başlamasıyla kıran kırana bir reyting savaşı yaşanırken dizi, sosyal medyada da çok konuşuluyor.

Hamamböceklerinin öğrenci dostları

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Burak Kaan Şimşeker’in yaptığı, senaryosunu Oktay Arabacı’nın kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda Barbaros Dikmen, Mediha Nur Dere, Sıla Keçeci gibi isimlerin yer aldığı ve 4 Eylül’de vizyona giren animasyon türündeki ‘Çılgın Böcekler’, 15 bin 676 kişi tarafından izlendi.

NNC Medya imzalı film, yeraltı şehrinden yeryüzüne çıkan dört hamamböceğinin, yollarının kesiştiği üniversite öğrencileriyle beklenmedik bir dostluk kurmasını anlatıyor.

Tuğba Yurt’un ‘Onursuz Ozanlar’ı

Haftanın şarkısı: Türk Pop Müziği’nin sevilen isimlerinden Tuğba Yurt, yeni şarkısı ‘Onursuz Ozanlar’ı yayınladı.

Sözleri ve müziği Mert Carim imzası taşıyan şarkının düzenlemesinde Mert Carim’in yanı sıra Muhammed Ali Beşiktaş ve Berkay Kurt yer alıyor. Esere Safa Gülsoy’un yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Şarkı, söylenen sözlerin ağırlığı üzerine kurulu bir ayrılık anlatısına yaslanıyor.

Karanlıktan aydınlığa bir yolculuk

Haftanın kitabı: Genç yazar Ayşe Bedevi’nin ‘Dünyaya Kafa Tutuyorum’ isimli kitabı, DOA Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Kitap, umudunu kaybettiğini düşünen insanlara yeniden ayağa kalkmanın mümkün olduğunu hatırlatan güçlü bir yaşam ve mücadele hikâyesi sunuyor.

Ayşe Bedevi, bu eserinde hayatın zorlukları karşısında pes etmek yerine direnmenin, karanlıktan aydınlığa yürüyebilmenin ve umudu yeniden yeşertebilmenin yollarını anlatıyor.

Yazar, her bitişin aslında yeni bir başlangıç olduğunu, insanın kaderine teslim olmak yerine mücadele ederek hayatına yön verebileceğini vurguluyor.