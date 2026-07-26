Altı ülkeden 34 usta fırça Çorum’da buluştu: Tarihi kent tuvallerde ölümsüzleşti

"SANATÇILARIMIZI DÜNYANIN MERKEZİNDE BULUŞTURDUK"

Açılışta konuşan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sanatın kalıcılığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Bir ressamımızın kalbinden, gönlünden tuvaline yansıyan o güzellikler belki onlarca, belki yüzlerce yıl yaşamaya devam edecek. Festivalimiz kapsamında 6 farklı ülkeden birbirinden kıymetli sanatçılarımızı 'dünyanın merkezinde' buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sanatla bezenmek insana ayrı bir duruş ve estetik bakış kazandırıyor."