Çorum Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 38'incisi düzenlenen Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali, uluslararası düzeyde sanatsal bir buluşmaya sahne oldu. Türkiye'nin yanı sıra İran, Bulgaristan, Azerbaycan, Bosna Hersek ve Özbekistan'dan Çorum'a gelen 34 ressam ve görsel sanatçı, düzenlenen çalıştay kapsamında kentin tarihi sokaklarını ve doğal güzelliklerini yerinde inceledi.
Altı ülkeden 34 usta fırça Çorum’da buluştu: Tarihi kent tuvallerde ölümsüzleşti
Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen 38. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali kapsamında 6 farklı ülkeden 34 sanatçının katılımıyla gerçekleşen Uluslararası Sanat Çalıştayı tamamlandı.Kaynak: İHA
38 ESER ÇORUM BELEDİYESİ SANAT MÜZESİ ENVANTERİNE GİRDİ
Gözlemlerini ve kentin kültürel dokusunu kendi üsluplarıyla fırçaya döken usta sanatçılar, çalışma sonucunda 38 adet özel tablo ortaya çıkardı. Tarihi Veli Paşa Hanı önünde açılan sergiyle vatandaşların beğenisine sunulan eserler, geleceğe kalıcı bir miras bırakmak amacıyla Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Galerisi envanterine resmi olarak kaydedildi.
"SANATÇILARIMIZI DÜNYANIN MERKEZİNDE BULUŞTURDUK"
Açılışta konuşan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sanatın kalıcılığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Bir ressamımızın kalbinden, gönlünden tuvaline yansıyan o güzellikler belki onlarca, belki yüzlerce yıl yaşamaya devam edecek. Festivalimiz kapsamında 6 farklı ülkeden birbirinden kıymetli sanatçılarımızı 'dünyanın merkezinde' buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sanatla bezenmek insana ayrı bir duruş ve estetik bakış kazandırıyor."
GENÇ SANATÇILARA İLHAM VEREN SANAT KÖPRÜSÜ
Çalıştaya katılan Ressam ve Ebru Sanatçısı Nilgün Ayşecik Çevik ise organizasyonun genç kuşaklara ilham verdiğini vurgulayarak, "Sanatın, tecrübenin ve genç heyecanların dostlukla buluştuğu unutulmaz bir çalıştayı geride bıraktık. Kurulan bu sanatsal köprünün genç meslektaşlarımızın yolculuğunda yeni kapılar açacak olması bizler için en büyük gurur kaynağıdır" dedi.