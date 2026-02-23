

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Altı Nokta Körler Derneği Bilecik Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Genel kurula; Altı Nokta Körler Derneği Genel Başkanı Yusuf Dugan, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Çiçek ile Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Pehlivan katılım sağladı.

Gerçekleştirilen genel kurulda, Bilecik Şube Başkanlığına Derneğin Bilecik Şubesi Kurucu Başkanı Çiler Kocaman yeniden seçildi.

Altı Nokta Körler Derneği Bilecik Şube Başkanı Çiler Kocaman Genel Kurulun ardından toplantıya katılan Genel Başkan Yusuf Dugan ve Genel Merkez yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, “Genel kurulun derneğimiz, şubemiz ve tüm üyelerimiz adına hayırlı olmasını temenni ederiz.” dedi.