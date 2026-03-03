Another Magazine’e özel bir röportaj veren 58 yaşındaki Anderson, artık yeni bir ilişki yaşama hevesinin kalmadığını açıkladı. Bir dönem makyajı ve gösterişli hayatıyla gündemden düşmeyen yıldız, şimdilerde doğal haliyle kamera karşısına geçerek bambaşka bir imaj çiziyor. Anderson, yaşadığı bu değişimi şu sözlerle özetledi:

"Kimsenin yoluma çıkmasına ihtiyacım yok. Bu, herkese farklı zamanlarda olur. Demek ki şimdi benim zamanım. İçimdeki ejderhayı ortaya çıkarmak istiyorum."



6 EVLİLİK, 12 GÜNLÜK NİKAH VE 10 MİLYON DOLARLIK MİRAS

Anderson’ın geçmişi, magazin dünyasının en çok konuşulan evliliklerine sahne oldu. Tommy Lee, Kid Rock ve Dan Hayhurst ile nikah masasına oturan yıldız, Rick Solomon ile iki kez evlenip boşandı. En çok ses getiren evliliği ise Jon Peters ile yalnızca 12 gün süren birlikteliği oldu. Bu kısa süreli evlilikten kendisine 10 milyon dolarlık bir miras kaldı.

GEÇMİŞİYLE YÜZLEŞTİ: "BEN DE SUÇ ORTAĞIYDIM"



Baywatch (Sahil Güvenlik) dizisi ve Playboy pozlarıyla sömürüldüğünü hissettiği dönemleri hatırlatan Anderson, bu konuda dürüst bir özeleştiri yaptı. Sadece güzelliğiyle ön plana çıktığı yıllar için şunları söyledi: "O dönemde sadece güzelliğim için küçümsendiğimi biliyordum ama pes ettim."

"Ben de masum değildim, bu sürecin bir suç ortağıydım." şeklinde öz eleştiri yapan Anderson

"Zamanla daha iyisini hak ettiğimi anladım. Eskiden sadece 'ışıkları açık tutmam' gerektiğini, yani gösterinin devam etmesi gerektiğini düşünüyordum." ifadelerini kullandı.



YENİ HEDEF: İYİ BİR OYUNCU OLARAK ANILMAK



Artık sadece özel hayatıyla değil, sanatıyla da gündeme gelmek isteyen Anderson, son dönemde rol aldığı "The Last Showgirl" ve "The Naked Gun" gibi projelerle dikkat çekiyor. Hiç makyaj yapmadan etkinliklere katılarak "doğallık" akımının öncüsü olan ünlü isim, flört etmeye kapılarını tamamen kapatmasa da romantik ilişkilerin artık önceliği olmadığını vurguluyor.