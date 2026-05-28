TFF 3. Lig ekiplerinden Altay’da sezonun tamamlanmasının ardından kulübün geleceğine yönelik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 29 Mayıs 2024’te gerçekleştirilen kongrede yönetime şirketleşme yetkisi verilmesine rağmen, bugüne kadar uygun bir yatırımcı bulunamadı ve somut bir adım atılamadı.

Siyah-beyazlı camiada belirsizlik sürerken, eski Beşiktaş Başkanı ve iş insanı Ahmet Nur Çebi’nin Altay ile yeniden temas kurduğu ileri sürüldü. Daha önce de adı İzmir temsilcisiyle anılan Çebi’nin, 6 Haziran’da İzmir’e gelerek Altay Başkanı Sinan Kanlı ile bir araya geleceği öğrenildi.

Gerçekleştirilecek görüşmede Altay’ın mevcut mali yapısı, şirketleşme süreci ve kulübün geleceğine ilişkin olası projelerin ele alınacağı ifade edildi.

Öte yandan tarafların daha önce de çeşitli temaslarda bulunduğu ancak şu ana kadar olumlu ya da olumsuz somut bir gelişmenin yaşanmadığı belirtildi. Altay yönetimi, geçtiğimiz günlerde kulübün toplam borcunun yaklaşık 1 milyar TL olduğunu açıklamıştı.