Altay Kulübü Başkanı Sinan Kanlı, eski kaleci Adam Stachowiak’ın geçmiş alacakları nedeniyle FIFA’dan 6 puan silme cezası aldıklarını duyurdu.

İzmir’in köklü ekiplerinden Altay, TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele ederken ciddi bir krizle karşı karşıya kaldı. Polonyalı file bekçisi Adam Stachowiak, 2020-2021 sezonunda 1. Lig’de siyah-beyazlı formayla yalnızca 4 maça çıkmasına rağmen, faiz dahil 600 bin Euro’yu aşan alacağı için kulübe yaptırım uygulandı.

Başkan Sinan Kanlı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada süreci detaylandırdı. Uzun süredir ceza almamak için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Kanlı, şu ifadeleri kullandı: “Günlerdir süren eksi puanı almama mücadelemiz, ne yazık ki kaleci Adam Stachowiak’ın hiçbir şekilde anlaşmaya ve uzlaşmaya yanaşmaması sebebiyle olumsuz sonuçlanmıştır. Adam Stachowiak, kulübümüzde sadece birkaç maç oynamasına rağmen, faizleriyle birlikte 600 bin Euro’nun üzerinde bir meblağın kendisine tek seferde ödenmesini talep etmiştir. Günlerdir kendisiyle temas kurularak anlaşma sağlanmak istenmesine rağmen, bu tutumu nedeniyle uzlaşma mümkün olmamıştır.”