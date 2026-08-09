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Manchester United'dan La Liga ekibi Celta Vigo'ya sezon sonuna kadar kiralanan milli kaleci Altay Bayındır'ın İspanyolca konuşması sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu.

KULÜBÜN RESMİ HESABINDAN TARAFTARLARA İSPANYOLCA SESLENDİ

Celta Vigo'nun resmi sosyal medya hesabından İspanyolca konuşarak "Selam Celta taraftarları, ben Altay Bayındır. Burada olduğum için çok mutluyum. Yakında Abanca Balaídos'ta görüşmek üzere. Daima Celta!" ifadelerini kullanmıştı.

ALTAY BAYINDIR'DAN HERKESİ GÜLDÜREN PAYLAŞIM

Altay Bayındır hakkında "İspanyolcayı hemen sökmüş." şeklinde yorumlar yapılırken milli kaleciden herkesi güldüren bir paylaşım geldi.

X hesabından İspanyolca konuştuğu o anları alıntılayan Altay Bayındır 'Gibi' dizisinin meşhur İspanyolca sahnesine atıfta bulunarak, "Tam olarak bundan oldu." dedi.