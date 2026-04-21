Altay Bayındır Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? Beşiktaş iddiaları da gündemdeydi

Yeniçağ Gazetesi
21 Nisan 2026 Salı
Manchester United forması giyen Altay Bayındır’ın transferiyle ilgili eski teknik direktörü Mustafa Kaplan’dan açıklama geldi. Kaplan, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın milli kaleciye ilgisinin olduğunu ifade etti.

İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Ankaragücü yıllarında Altay Bayındır’a henüz çok gençken formayı emanet eden teknik direktör Mustafa Kaplan, Lig Radyo’ya konuk oldu.

Altay’ın kariyer basamaklarını tırmanırken yaşadığı zorluklara değinen Kaplan, oyuncunun arkasında durduğu o meşhur Galatasaray maçını hatırlattı.

Kaplan, “Altay’ı Ankaragücü’nde çok genç yaşta oynattım. Galatasaray’a karşı şans verdiğimde 6 gol yemişti. ‘Bir daha oynatma’ dediler ama ben arkasında durdum. Bugün Manchester United’da.” ifadelerini kullandı.

Kaplan ayrıca transfer iddialarına da değinerek, “Şu anda Beşiktaş zaten kendisini istiyor ama Fenerbahçe de geri getirmeyi düşünüyor” ifadelerini kullandı.

"EDERSON'UN YERİNE GEÇEBİLİR" İDDİASI

Kaplan’ın en dikkat çekici açıklaması ise Fenerbahçe ile ilgili oldu. Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson’un ayrılma ihtimaline değinen tecrübeli teknik adam, “Gelecek sezon Ederson’un yerine Altay’ı izleyebiliriz” diyerek olası bir transfer senaryosuna işaret etti.

Sezon başında Ruben Amorim’in göreve gelmesi ve Senne Lammens transferiyle Manchester United’da ikinci plana düşen Altay Bayındır, bu sezon Premier Lig ve kupalarda toplam 6 maçta görev aldı.

Sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan milli kalecinin, düzenli oynayabileceği bir takıma gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: Diğer
