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CHP'nin 5. Genel Başkanı, gazeteci, yazar ve ANKA Haber Ajansı'nın Onursal Kurucusu Altan Öymen, vefatının yıl dönümünde anılıyor.

Özgür Özel kişisel sosoyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Altan Öymen'i "Önceki Genel Başkanımız Altan Öymen’i, Cumhuriyet’e adanmış ömrü ve demokrasiye bıraktığı örnek mirasıyla hatırlıyor; vefatının yıl dönümünde özlem ve rahmetle anıyorum. İyi insanlar gün gelir aramızdan ayrılır; bıraktıkları değerler hepimize yol göstermeye devam eder. Onlara olan vefamızı, ülkemize ve milletimize hizmet ederek göstereceğiz." ifadeleriyle andı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından yapılan açıklamaya göre, anma programı 20 Temmuz Pazartesi günü saat 11.00'de Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilecek.

GAZETECİLER VE SEVENLERİ BİR ARAYA GELECEK

Anma törenine Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri, cemiyet üyeleri, meslektaşları ve Altan Öymen'in sevenleri katılacak.

Gazetecilik mesleğine uzun yıllar emek veren Öymen, aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, 2003 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Basın Şeref Kartı sahibi, TGC önceki Onur Kurulu Başkanı olarak da görev yaptı.

TÜRK BASININA ÖNEMLİ KATKILAR SUNDU

Gazeteci ve yazar kimliğinin yanı sıra ANKA Haber Ajansı'nın Onursal Kurucusu olan Altan Öymen, uzun yıllar Türk basınına yaptığı katkılarla tanındı.

19 Temmuz 2025'te İstanbul'da yaşamını yitiren Öymen, gazetecilik mesleğine kazandırdığı eserler, yetiştirdiği gazeteciler ve basın özgürlüğüne verdiği destekle hafızalarda yer edinmeye devam ediyor.

75 YILA YAKLAŞAN GAZETECİLİK KARİYERİ

1950 yılında henüz öğrenciyken gazeteciliğe başlayan Altan Öymen, yaklaşık 75 yıl boyunca haber, röportaj, köşe yazarlığı, yöneticilik ve ajans gazeteciliği alanlarında görev yaptı.

Ulus, Akşam, Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde muhabirlikten başyazarlığa kadar birçok görev üstlenen Öymen, daha sonra Tercüman Gazetesi'nin Ankara Temsilciliğini de yürüttü.

ANKA HABER AJANSI'NIN KURUCUSU OLDU

Türk ajans gazeteciliğinin gelişiminde önemli rol oynayan Altan Öymen, ANKA Haber Ajansı'nı kurarak ajans haberciliğinin kurumsallaşmasına katkı sundu.

Yurt içi ve yurt dışındaki radyo ile televizyon kuruluşları için haber ve belgeseller hazırlayan Öymen, gazeteciliği farklı mecralara taşıyan isimler arasında yer aldı.

GAZETECİLİK MESLEK İLKELERİ İÇİN ÇALIŞTI

Meslek yaşamı boyunca Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bünyesinde de aktif görev alan Altan Öymen, 2017-2019 yılları arasında Meslek İlkeleri Komisyonu Başkanlığı, 2019-2025 yılları arasında ise Onur Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

Gazetecilik etiği ve basın meslek ilkelerinin korunmasına yönelik çalışmalarıyla meslek camiasında saygın bir yer edindi.

GAZETECİLİĞİN YANI SIRA ÇOK SAYIDA ESERE İMZA ATTI

Gazetecilik kariyeri boyunca birçok ödüle layık görülen Altan Öymen, "2. Dünya Savaşı ve Türkiye" belgeseliyle Sedat Simavi Radyo ve Televizyon Ödülü'nü aldı.

Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Basın Şeref Kartı sahibi olan Öymen'in, Bir Dönem Bir Çocuk, Değişim Yılları, Öfkeli Yıllar, Umutlar ve İdamlar, Ve İhtilal ile Kayıp Yaz başta olmak üzere çok sayıda kitabı bulunuyor.

1932 yılında İstanbul'da doğan Altan Öymen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Gazeteciliğin yanı sıra siyasette de görev yapan Öymen, son olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevini yürütmüştü.