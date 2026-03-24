Medicana Sağlık Grubu bünyesinde görev yapan Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan, amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalığında erken farkındalığın önemine dikkat çekti. Onultan, hastalığın yalnızca fiziksel değil, psikolojik yönleriyle de ele alınması gerektiğini belirtti.

Hareketi kontrol eden sinir hücrelerinin hasar görmesiyle ortaya çıkan ALS, ilerleyici bir nörolojik hastalık olarak tanımlanıyor. Bu süreçte kaslarda güçsüzlük, erime ve hareket kabiliyetinde ciddi kısıtlamalar gelişebiliyor.

İLK BELİRTİLER GÖZDEN KAÇABİLİYOR

Hastalığın başlangıç aşamasında görülen bulguların çoğu zaman farklı durumlarla karıştırılabildiğini ifade eden Onultan, el ve ayaklarda güçsüzlük, nesneleri tutmakta zorlanma, konuşmada peltekleşme ve kas seğirmelerinin erken işaretler arasında yer aldığını kaydetti.

Bu belirtilerin erken dönemde fark edilmesinin tanı sürecini hızlandırabileceğine işaret eden Onultan, ilerleyici seyir nedeniyle zamanında müdahalenin önemine vurgu yaptı.

BELİRTİLER ZAMANLA ARTIYOR

ALS’de en sık görülen belirtiler arasında kol ve bacaklarda başlayıp yayılan kas güçsüzlüğü, istemsiz kas hareketleri ve kramplar, konuşma ve yutma güçlüğü ile denge ve koordinasyon sorunları bulunuyor.

Bu bulguların giderek artması, hastalığın ilerlediğinin önemli göstergeleri arasında sayılıyor.

ÇOK YÖNLÜ TEDAVİ YAKLAŞIMI GEREKLİ

Tedavi sürecinin multidisipliner bir yaklaşım gerektirdiğini belirten Onultan, ilaç tedavilerinin yanı sıra fizik tedavi, solunum desteği ve beslenme düzenlemelerinin önemli olduğunu ifade etti.

Amaçlarının hastalığın ilerleme hızını kontrol altında tutmak ve hastanın günlük yaşamını mümkün olduğunca bağımsız sürdürebilmesini sağlamak olduğunu dile getirdi.

BİLİŞSEL ETKİLER DE GÖRÜLEBİLİYOR

Onultan, bazı hastalarda ALS’nin bilişsel etkilerle birlikte seyredebileceğini ve özellikle beynin ön loblarını etkileyen frontotemporal demans tablosunun da ortaya çıkabildiğini belirtti.

Bu nedenle hastalığın yalnızca kas gücü kaybı üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Onultan, gerekli durumlarda psikiyatrik desteğin de sürece dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.