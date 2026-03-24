Yapımcı Erol Köse, İstanbul Maslak’ta bulunduğu rezidansın 16. katından düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine ulaşan ekipler, Köse’nin evinde el yazısıyla bırakılmış bir not buldu. Notta, yaşadığı sağlık sorunlarına işaret eden ifadelerin yanında, özellikle uzun süredir mücadele ettiği belirtilen rahatsızlığı nedeniyle zor bir süreç geçirdiğine dair ifadeler yer aldı. Söz konusu notta, “ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim” notu dikkat çekti.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, ALS’de erken belirtilerin fark edilmesinin, hastaların yaşam kalitesini korumada belirleyici rol oynadığını vurguladı.

ALS SİNİR SİSTEMİ HASTALIĞI

Medicana Sağlık Grubu tarafından paylaşılan bilgilere göre ALS, hareketten sorumlu motor nöronların hasar görmesiyle ortaya çıkan ve ilerleyici özellik gösteren bir sinir sistemi hastalığıdır. Bu hücrelerin işlevini kaybetmesi; kaslarda güçsüzlük, erime ve zamanla ciddi hareket kısıtlılıklarına neden olur.

“ALS ÇOK BOYUTLU ELE ALINMALI”

Onultan, hastalığın yalnızca fiziksel etkilerle sınırlı olmadığını belirterek, “Hareket kabiliyetinin giderek azalması bireyin bağımsızlığını zedelerken, psikolojik açıdan da ciddi bir yük oluşturabilir. Bu nedenle ALS çok boyutlu ele alınmalıdır” dedi.

Hastalığın ilk evrelerinde görülen belirtilerin çoğu zaman göz ardı edilebildiğini ifade eden Onultan, erken dönemde el ve ayaklarda güç kaybı, eşyaları tutmada zorlanma, konuşmada bozulma ve kas seğirmeleri gibi bulguların ortaya çıkabileceğini söyledi. Bu belirtiler farklı hastalıklarla karıştırılabildiği için tanı sürecinin gecikebildiğine dikkat çekti.

ALS’de yaygın olarak görülen belirtiler arasında; kol ve bacaklarda başlayan kas güçsüzlüğü, istemsiz kas hareketleri ve kramplar, konuşma ve yutma güçlüğü ile denge sorunları yer alır. Bu semptomların zamanla artması, hastalığın ilerlediğinin önemli göstergelerindendir.

Tedavi sürecinin multidisipliner bir yaklaşım gerektirdiğini vurgulayan Onultan, ilaç tedavilerinin yanı sıra fizik tedavi, solunum desteği ve uygun beslenmenin büyük önem taşıdığını ifade etti. Amaç, hastalığın ilerleyişini yavaşlatmak ve hastanın günlük yaşamını mümkün olduğunca bağımsız sürdürebilmesini sağlamaktır.

Ayrıca bazı ALS hastalarında bilişsel etkilerin de görülebildiğini belirten Onultan, özellikle Frontotemporal Demans ile birlikte seyreden tabloların ortaya çıkabileceğini söyledi. Bu nedenle sürecin sadece fiziksel değil, zihinsel ve psikiyatrik yönleriyle de ele alınması gerektiğini sözlerine ekledi.