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Kaynak: Haber Merkezi

Girişimci ve iş insanı Alphan Manas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yapay zekanın beyin üzerindeki etkileri ve gelecekteki kullanım modelleri hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

MIT'nin (Massachusetts Institute of Technology) ChatGPT kullanıcıları üzerinde yaptığı ilk beyin taraması araştırmasına atıfta bulunan Manas, yapay zekanın yalnızca "Gelişmiş Arama Motoru" olarak kullanılmasının sığ bir yaklaşım olduğunu belirtti. Manas, araçların doğru kullanım yöntemleriyle insan beyninde ve karar alma süreçlerinde dönüştürücü bir rol oynayacağını vurguladı.

"BİLİŞSEL ÇARPAN TEORİSİ"

Paylaşımında, yapay zekanın bir bireyin veya kurumun bilişsel kapasitesini katlayarak büyüteceğini savunan Manas, üzerinde çalıştığı ve kitaplaştırma aşamasında olduğu "Bilişsel Çarpan Teorisi"ni duyurdu.

Yapay zekayı "tek kişilik bir şirket gibi davranarak" kullanmanın önemine işaret eden Manas, teknolojinin mevcut bilgi, deneyim ve karar verme yetkinliklerini çarpan etkisiyle büyütecek bir faktör olduğunu ifade etti. Akademik araştırmalara da eleştirel bir gözle bakılması gerektiğini belirten Manas, "MIT söyledi diye yüzde 100 kabulümüz olamaz. Sorgulamak ve 'Niye?' diye sormak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.