Houston Rockets önceki gece 102-95 yendiği Los Angeles Clippers'a üst üste oynanan ikinci maçta bu kez 105-102 mağlup oldu.

LEONARD MAÇA DAMGA VURDU

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma son bölüme kadar başa baş gitti. Los Angeles Clippers'a galibiyeti Kawhi Leonard'ın son saniye basketi getirdi. Leonard 27 sayı, 12 ribaund ve 4 asistlik performansıyla geceye damga vuran isim oldu.

ALPEREN ŞENGÜN VE ARKADAŞLARININ ÇABASI YETMEDİ

Rockets’ta Kevin Durant 21 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle takımın en skoreri olurken Reed Sheppard kenardan gelerek 17 sayı üretti. Jabari Smith 16 sayı ve 12 ribaundla double-double yaptı.

Milli oyuncu Alperen Şengün ise mücadeleyi 16 sayı, 9 ribaund, 6 asist ve 3 blokla tamamladı.