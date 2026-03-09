NBA sahnesinde Houston Rockets, konuk olduğu San Antonio Spurs’e 145-120’lik skorla mağlup olurken, milli yıldız Alperen Şengün mücadeleyi 16 sayıyla tamamladı.

Frost Bank Center ev sahipliğindeki müsabakada Alperen Şengün, 16 sayısının yanına 6 ribaunt ve 3 asist ekledi.

Rockets’ın bu sezonki 24. yenilgisini aldığı gecede Kevin Durant ile Amen Thompson 23’er sayı üretirken, Jabari Smith ve Reed Sheppard 17’şer sayılık performans sergiledi. Galibiyet serisini dört maça çıkaran Spurs cephesinde ise Victor Wembanyama 29 sayı, 8 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu; De'Aaron Fox ise 20 sayı ve 10 asistle "double-double" yaptı.

Sezonun 47. zaferine uzanan ev sahibinde Stephon Castle 23, Keldon Johnson ise 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

LAKERS, DONCİC’İN LİDERLİĞİNDE KAZANDI

Gecenin bir diğer maçında Los Angeles Lakers, kendi sahasında New York Knicks’i 110-97’lik skorla geçti. Lakers adına 35 sayı ve 8 ribaunt üreten Luka Doncic maçın yıldızı olurken; Austin Reaves 25, Rui Hachimura 13 ve Luke Kennard 12 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Knicks tarafında Karl-Anthony Towns’ın 25 sayı ve 16 ribauntluk "double-double" performansı yeterli gelmedi. Misafir takımda Jalen Brunson 24, OG Anunoby 13 ve Landry Shamet 10 sayıyla geceyi noktaladı.