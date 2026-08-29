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Basketbolseverlerin merakla beklediği NBA 2K27, 4 Eylül'de piyasaya çıkmaya hazırlanırken oyuncuların reytingleri de belli oldu.

Houston Rockets forması giyen milli yıldız Alperen Şengün, NBA 2K27'de 87 genel reytinge sahip oldu. Şengün, bu puanıyla oyunun en iyi 100 basketbolcusu arasına girmeyi başardı.

ROCKETS'TA SADECE DURANT ÖNÜNDE

Houston Rockets kadrosunda en yüksek reyting 93 puanla Kevin Durant'ın oldu. Alperen Şengün ise 87 puanla takım arkadaşları arasında ikinci sıraya yerleşti.

Şengün'ü 86 reytingle Amen Thompson takip ederken Jabari Smith Jr. 80, Reed Sheppard, Fred VanVleet ve Marcus Smart ise 79 reyting aldı.