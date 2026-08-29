Basketbolseverlerin merakla beklediği NBA 2K27, 4 Eylül'de piyasaya çıkmaya hazırlanırken oyuncuların reytingleri de belli oldu.

Alperen Şengün'den Kevin Durant itirafı: 'Bir kere bile...'Alperen Şengün'den Kevin Durant itirafı: 'Bir kere bile...'Spor

Houston Rockets forması giyen milli yıldız Alperen Şengün, NBA 2K27'de 87 genel reytinge sahip oldu. Şengün, bu puanıyla oyunun en iyi 100 basketbolcusu arasına girmeyi başardı.

Alperen Şengün'ün NBA 2K27 reytingi belli oldu: En iyiler arasında - Resim : 2

ROCKETS'TA SADECE DURANT ÖNÜNDE

Houston Rockets kadrosunda en yüksek reyting 93 puanla Kevin Durant'ın oldu. Alperen Şengün ise 87 puanla takım arkadaşları arasında ikinci sıraya yerleşti.

Şengün'ü 86 reytingle Amen Thompson takip ederken Jabari Smith Jr. 80, Reed Sheppard, Fred VanVleet ve Marcus Smart ise 79 reyting aldı.