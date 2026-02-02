2026 NBA All-Star kadroları belli oldu. İlk beş başlayacak ve yedek olacak isimler tek tek açıklandı. Milli yıldızımız Alperen Şengün’e soğuk duş.
ALPEREN ŞENGÜN ALL-STAR KADROSUNA DAHİL EDİLDİ Mİ?
Geçtiğimiz dönem kariyerinde ilk kez All-Star seçilen ve Mehmet Okur’dan sonra bunu başaran ilk Türk oyuncu olan Milli yıldız Alperen Şengün, bu sene açıklanan oyuncular içerisine giremedi.
Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla şu ana kadar maç başına 21.0 sayı, 9.2 ribaund ve 6.4 asist ortalamaları ile mücadele etmişti
BİR İHTİMAL DAHA VAR
Ama milli starın bir şansı daha var! Eğer sakatlık gibi bir durum söz konusu olursa Alperen Şengün kadroya dahil edilebilir.
2026 GÜNCEL ALL-STAR KADROSU
Doğu: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jaylen Brown (Boston Celtics), Jalen Brown (New York Knicks), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)
Batı: Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Los Angeles Lakers), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) Nikola Jokic (Denver Nuggets), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)
ALL-STAR YEDEKLERİNİN TAMAMI ŞU ŞEKİLDE:
BATI KONFERANSI
- Anthony Edwards
- Jamal Murray
- Chet Holmgren
- Kevin Durant
- Devin Booker
- Deni Avdija
- LeBron James
DOĞU KONFERANSI
- Donovan Mitchell
- Jalen Johnson
- Karl-Anthony Towns
- Pascal Siakam
- Norman Powell
- Scottie Barnes
- Jalen Duren