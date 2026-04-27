Milli gururumuz Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla dünyaca ünlü spor gazetesi The Athletic’e açıklamalarda bulundu.

Geçmişinden ve bugünlere nasıl geldiğini anlatan Şengün, şunları söyledi:

"Bu işi yapıyorsan zihinsel olarak çok güçlü olmalısın, çünkü kolay değil. Sahada bir sürü şey oluyor. Kaybetmek istemezsin ama kaybedersin. Çok maç var, kötü bir maç geçirebilirsin. Bir de sosyal medya var. Umursamadığını söylesen bile, bir noktada umursuyorsun. O yüzden bunlar beni daha güçlü biri yapıyor diye düşünüyorum."

“SADECE ÖZEL ZAMANLARDA YİYEBİLİYORDUM ÇÜNKÜ PAHALIYDI”

"Türkiye'de evimizin yakınında en güzel tavuk döneri yapan bir yer vardı. Çok lezzetliydi ama sadece özel zamanlarda yiyebiliyordum çünkü pahalıydı. Şimdi ise dünyadaki her yemeği yiyebilirim ama her zaman nereden geldiğimi biliyorum."

“BU İNANILMAZ BİR HİS”

"Şu an sahip olduğum arabaları gördükçe düşünüyorum; eskiden hep otobüsteydik ya da bir yerlere yürüyerek giderdik. Şimdi ise istediğim her şeye sahibim. Bu gerçekten çok çılgınca. Ailemle istediğimiz her yere gidebiliriz. Bizi alacak birini aramamıza gerek yok. Bu inanılmaz bir his."

"BABAMIN ‘OĞLUM BUNU BAŞARDI’ DİYEBİLMESİ İÇİN"

"Her zaman ‘En üst seviyede olacağım’ diye düşünürdüm. Babamın ‘Oğlum bunu başardı’ diyebilmesi için. Bu her zaman hedefimdi hala da öyle. En iyilerden biri olmak istiyorum ve umarım babam da o günleri benimle birlikte görür."

“BENİ HEP SERT BİR ŞEKİLDE ÇALIŞTIRIYORDU”

"Antrenörüm sert bir adamdı. Kırık kaburgalarla burkulmuş ayak bilekleriyle çalışıyordum... O sadece beni hep sert bir şekilde çalıştırıyordu. Büyürken bu tür şeyler bana yardımcı oldu."

“ŞU AN AİLEMDE KİMSE ÇALIŞMIYOR ÇÜNKÜ ÇALIŞMALARINI İSTEMİYORUM”

"Altyapıda küçük yaşta ailemden ve memleketimden ayrıldım. İlk başta her gün ağlıyordum. Beni buradan almaları için onları arıyordum. Annem ve babam için de zordu. Bir süre sonra bunu ne için yapmam gerektiğini anladım. Aileme ve kendime daha iyi bir hayat sunmak için, onlara bakmak için. Şu an ailemde kimse çalışmıyor çünkü çalışmalarını istemiyorum."