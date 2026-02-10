NBA'de Houston Rockets formasıyla harika bir çıkış yakalayan ve henüz 23 yaşında iki sezon üst üste All-Star'a seçilen milli oyuncu Alperen Şengün duygularını basın mensuplarıyla paylaştı.

Alperen Şengün, yeniden All-Star'a seçilmesinden dolayı ülkesine güzel haberler verebildiği için büyük gurur yaşadığını ifade etti.

ALPEREN ŞENGÜN: 'TÜRKİYE ADINI SIRTIMDA TAŞIMAK BÜYÜK BİR GURUR'

Houston medyasından gelen "Bu başarı ülkende gece yarısı kalkıp senin maçlarını izleyen insanlar için ne anlam ifade ediyor?" sorusunu yanıtlayan Şengün, "Bunun ülkem için çok şey ifade ettiğine inanıyorum. Son birkaç yılda Türkiye’de depremler oldu, birçok kötü şey yaşandı. Bu yüzden buradan onlara güzel bir haber verebilmek beni her zaman mutlu ediyor. İyi maçlar çıkardığımda, play-off’lara katılacağımda bunu ülkemi gururlandırmak için yapıyorum. Türkiye adını sırtımda taşımak büyük bir gurur. Bu çok güzel bir şey.” diye konuştu.