NBA’de Alperen’in ekibi Houston, son 30 maçta 8 galibiyeti olan Sacramento’ya mağlup oldu. Sakatlıktan dönen milli basketbolcumuz 19 sayı 8 ribaund ile oynadı.

Çekişmeli geçen maçın 4. Çeyreğinde Sacramento, Houston’a karşı üstünlük kurarak maçı kazanmayı başardı.

Houston’da Amen Thompson ismi de yıldızlaşarak 31 sayı, 14 ribaund ile oynasa da takımına yetmedi.

Houston bir sonraki maçta Chicago ile karşılaşacak. Sacramento ise LA Lakers karşısına çıkacak.

Çeyrek Sonuçları:

İlk çeyrek: 22 - 23

2. çeyrek: 51 - 48

3. çeyrek: 78 - 76

4. çeyrek: 111 - 98