Yeniçağ Gazetesi
20 Şubat 2026 Cuma
İstanbul 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Alperen Şengün sahneye çıktı: Rockets Hornets'ı son saniyede devirdi

Alperen Şengün sahneye çıktı: Rockets Hornets'ı son saniyede devirdi

Houston Rockets, NBA'de Charlotte Hornets'ı 105-101 mağlup etti.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
Alperen Şengün sahneye çıktı: Rockets Hornets'ı son saniyede devirdi - Resim: 1

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 13 sayı ürettiği mücadelede Kevin Durant 35 sayı ve 8 ribauntla öne çıktı.

1 8
Alperen Şengün sahneye çıktı: Rockets Hornets'ı son saniyede devirdi - Resim: 2

Spectrum Center'daki karşılaşmada Jabari Smith 15, Reed Sheppard 13 ve Amen Thompson 9 sayı katkısı vererek Rockets'ı sezonun 34. galibiyetine ulaştırdı.

2 8
Alperen Şengün sahneye çıktı: Rockets Hornets'ı son saniyede devirdi - Resim: 3

Hornets'ta 30. yenilgisini alan ekipte Grant Williams 20 sayı ile en skorer isim olurken Brandon Miller 17 sayı ekledi.

3 8
Alperen Şengün sahneye çıktı: Rockets Hornets'ı son saniyede devirdi - Resim: 4

76ers sahasında yenildi
Philadelphia 76ers, milli oyuncu Adem Bona'nın formasını giydiği maçta Atlanta Hawks'a evinde 117-107 kaybedildi.

4 8
Alperen Şengün sahneye çıktı: Rockets Hornets'ı son saniyede devirdi - Resim: 5

Xfinity Mobile Arena'da oynanan mücadelede Adem Bona 9 sayı ve 7 ribaunt toplarken Andre Drummond 10 sayı, 14 ribauntla double-double yaptı.

5 8
Alperen Şengün sahneye çıktı: Rockets Hornets'ı son saniyede devirdi - Resim: 6

Tyrese Maxey 28, VJ Edgecombe 20 ve Kelly Oubre 17 sayı kaydederek 76ers'ı taşıdı.

6 8
Alperen Şengün sahneye çıktı: Rockets Hornets'ı son saniyede devirdi - Resim: 7

Hawks'ta Jalen Johnson 32 sayı ve 10 ribauntla double-double yaparken CJ McCollum 23, Dyson Daniels 15 sayı kaydetti.

7 8
Alperen Şengün sahneye çıktı: Rockets Hornets'ı son saniyede devirdi - Resim: 8
8 8
Kaynak: AA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro