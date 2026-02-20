Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 13 sayı ürettiği mücadelede Kevin Durant 35 sayı ve 8 ribauntla öne çıktı.
Alperen Şengün sahneye çıktı: Rockets Hornets'ı son saniyede devirdi
Houston Rockets, NBA'de Charlotte Hornets'ı 105-101 mağlup etti.
Spectrum Center'daki karşılaşmada Jabari Smith 15, Reed Sheppard 13 ve Amen Thompson 9 sayı katkısı vererek Rockets'ı sezonun 34. galibiyetine ulaştırdı.
Hornets'ta 30. yenilgisini alan ekipte Grant Williams 20 sayı ile en skorer isim olurken Brandon Miller 17 sayı ekledi.
76ers sahasında yenildi
Philadelphia 76ers, milli oyuncu Adem Bona'nın formasını giydiği maçta Atlanta Hawks'a evinde 117-107 kaybedildi.
Xfinity Mobile Arena'da oynanan mücadelede Adem Bona 9 sayı ve 7 ribaunt toplarken Andre Drummond 10 sayı, 14 ribauntla double-double yaptı.
Tyrese Maxey 28, VJ Edgecombe 20 ve Kelly Oubre 17 sayı kaydederek 76ers'ı taşıdı.
Hawks'ta Jalen Johnson 32 sayı ve 10 ribauntla double-double yaparken CJ McCollum 23, Dyson Daniels 15 sayı kaydetti.