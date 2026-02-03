NBA’de Houston Rockets, Indiana Pacers’i 118-114 mağlup etti. Karşılaşmaya milli yıldızımız Alperen Şengün damga vurdu. 23 yaşındaki oyuncu, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

NBA takımlarından Houston Rockets’ta forma giyen Alperen Şengün, All-Star seçilememesine üzüldüğünü ama bunun onu daha çok çalışmaya teşvik edeceğini söyledi.

Indiana Pacers karşısında 39 sayı, 16 ribaunt ve 5 asistle takımına liderlik eden Şengün, “Hedefim her yıl All-Star olmak. Seçilememek hayal kırıklığı oldu ama bu durum beni daha çok çalışmaya itecek. Kendimi kanıtlamam gerekiyor” ifadelerini kullandı.