NBA’de Houston Rockets, Atlanta Hawks’ı deplasmanda 104-86 mağlup etti. Rockets, özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu etkili performansla parkeden galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk bölümünde dengeli bir oyun sergileyen Houston ekibi, üçüncü ve dördüncü çeyreklerde vites yükseltti. Son iki periyotta rakibine 61-44’lük üstünlük kuran Rockets, maçın kontrolünü tamamen eline aldı.

Bir gün önce oynadığı maçın ardından seyahat yorgunluğuna rağmen temposunu koruyan Houston Rockets, bu galibiyetle son 8 karşılaşmasının 6’sını kazanmayı başardı. Alperen Şengün, hem hücumda hem de savunmada takımına liderlik ederek galibiyette önemli rol oynadı.

Atlanta Hawks cephesinde ise bu yenilgi, 4 maçlık galibiyet serisinin sona ermesine neden oldu. Hawks, bu sonuçla yüzde 50 galibiyet oranını yakalama fırsatını da kaçırdı.