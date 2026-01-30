NBA’de Houston Rockets, Atlanta Hawks’ı deplasmanda 104-86 mağlup etti. Rockets, özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu etkili performansla parkeden galibiyetle ayrıldı.

Alperen Şengün liderliğinde Rockets’tan deplasman galibiyeti - Resim : 1

Karşılaşmanın ilk bölümünde dengeli bir oyun sergileyen Houston ekibi, üçüncü ve dördüncü çeyreklerde vites yükseltti. Son iki periyotta rakibine 61-44’lük üstünlük kuran Rockets, maçın kontrolünü tamamen eline aldı.

Bir gün önce oynadığı maçın ardından seyahat yorgunluğuna rağmen temposunu koruyan Houston Rockets, bu galibiyetle son 8 karşılaşmasının 6’sını kazanmayı başardı. Alperen Şengün, hem hücumda hem de savunmada takımına liderlik ederek galibiyette önemli rol oynadı.

Atlanta Hawks cephesinde ise bu yenilgi, 4 maçlık galibiyet serisinin sona ermesine neden oldu. Hawks, bu sonuçla yüzde 50 galibiyet oranını yakalama fırsatını da kaçırdı.