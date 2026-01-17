NBA’de cuma gecesi oynanan karşılaşmada Houston Rockets, evinde Minnesota Timberwolves’u 110-105 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Alperen Şengün maça damgasını vurdu.

Alperen Şengün farkı

Houston'da Alperen Şengün, karşılaşmada etkili bir performans sergiledi. Milli yıldız, 25 sayı ve 14 ribaundla double-double yaptı.

Kevin Durant farkı

Karşılaşmaya damga vuran bir diğer isim Kevin Durant oldu. Tecrübeli yıldız isim, 39 sayılık performansıyla galibiyetin mimarlarından oldu.

Bir sonraki karşılaşmalar

Houston Rockets bir sonraki maçta New Orleans Pelicans ile karşılaşacak. Minnesota Timberwolves ise San Antonio Spurs karşına çıkacak.

İbrahim Doğanoğlu | Yeniçağ