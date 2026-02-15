NBA’in süper yıldızlarını buluşturan All Star hafta sonunda merakla beklenen maç yarın gece oynanacak. Yeni formatta ilk kez oynanacak All Star maçı yarın gece Türkiye saati ile gece 01:00’de başlayacak.

Yeni formatta ABD’li oyuncuların oluşturduğu iki takım ile bir Dünya Karması takımı yer alacak. Üç takım 12'şer dakikalık maçlarda karşılaştıktan sonra en iyi iki ekip, 4. ve son maçta şampiyonluk mücadelesi verecek.

ALPEREN ŞENGÜN TARİHE GEÇECEK

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, geçen yılın ardından 2. kez All-Star maçında mücadele edecek. Yıldız oyuncu, Oklahoma City Thunder forması giyen Shai Gilgeous-Alexander’ın sakatlığı nedeniyle maçtan çekilmesi sonrası kadroya eklendi. Alperen, tüm dünyada merakla beklenen maçta Dünya Karması forması giyecek.

Yıldız oyuncu böylece tarihte ikinci defa All Star olan ilk Türk basketbolcu olarak tarihe geçecek. Alperen, geçen sezon kariyerinde ilk defa All Star seçilerek Mehmet Okur’un ardından bunu başaran ilk Türk basketbolcu olmuştu.

Yıldız oyuncu All Star için düzenlenen medya etkinliğinde takımı Houston Rockets’ın sosyal medya ekibine konuştu. Alperen Şengün, etkinlikte şunları söyledi:

“Kendime her yıl bir hedef koyuyorum. Burada olmaktan mutluyum. Türkiye’deki insanların bunu görmesi, açıp izlemesi benim için gerçekten harika. Geldiğim yer için de harika. Bunu hayal bile edemezdim. Burada olmaktan minnettarım, kendimi şanslı hissediyorum.”