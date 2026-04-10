Toyota Center’da oynanan karşılaşmada milli oyuncu Alperen Şengün 8 sayı, 12 ribaund ve 4 asist üretti.
NBA’de Türk yıldızları: Alperen Şengün Adem Bona'ya karşı
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, sahasında Adem Bona’lı Philadelphia 76ers’ı 113-102 mağlup etti.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Üst üste 8. galibiyetini elde eden Rockets’ta Kevin Durant 29 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Jabari Smith ve Amen Thompson 19’ar sayıyla katkı verdi.
Philadelphia 76ers cephesinde Adem Bona 2 sayı ve 2 ribaundla oynadı. Tyrese Maxey 23, VJ Edgecombe 21 ve Quentin Grimes 20 sayı kaydetti.
Bu sonuçla Houston Rockets sezonun 51. galibiyetine ulaşırken, 76ers ise 37. yenilgisini aldı.
LEBRON JAMES, LAKERS'I GALİBİYETE TAŞIDI
Los Angeles Lakers, deplasmanda Golden State Warriors'u 119-103 yendi.
Chase Center'da oynanan mücadelede LeBron James, 26 sayı, 11 asist ve 8 ribauntla takımını galibiyete taşıdı. Deandre Ayton 21, Jake LaRavia 16 ve Luke Kennard 14 sayı kaydetti.
Warriors'ta Nate Williams ve Brandin Podziemski 17'şer sayı atarken Charles Bassey 12 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yaptı.