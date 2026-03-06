Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün’ün 17 sayı attığı maçta uzatma sonunda ağırladığı Golden State Warriors’a 115-113 yenildi.

Toyota Center’daki karşılaşmada sezonun 23. mağlubiyetini yaşayan Rockets’ta Alperen Şengün, 17 sayı, 7 asist ve 7 ribauntla mücadele etti.

Ev sahibi ekipte Reed Sheppard 30, Kevin Durant 23 sayı kaydederken, Amen Thompson 18 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı. Bu sezonki 32. galibiyetini alan Warriors’ta Brandin Podziemski, 26 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Konuk ekipte De’Anthony Melton 23, Al Horford 17 ve Gui Santos 14 sayı kaydetti.

LEBRON JAMES REKOR KIRDI

Los Angeles Lakers, konuk olduğu Denver Nuggets’a 120-113 yenildi. Ball Arena’daki mücadelede 16 sayı atan Lakers yıldızı LeBron James, 15 bin 838 isabetli şutla NBA tarihinde en fazla saha içi isabet bulan oyuncu oldu. Bu rekor, önceki rekoru 15 bin 837 isabetle elinde bulunduran Kareem Abdul-Jabbar’a aitti. Lakers’ta Luka Doncic 27 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yapmasına rağmen yenilgiyi engelleyemedi. Ev sahibi Nuggets’ta Nikola Jokic, 28 sayı, 13 asist ve 12 ribauntla "triple-double" gerçekleştirerek galibiyetin başrolünü oynadı.

VİCTOR WEMBANYAMA, SPURS’Ü GALİBİYETE TAŞIDI

San Antonio Spurs, sahasında Detroit Pistons’ı 121-106 mağlup etti. Frost Bank Center’daki karşılaşmada Victor Wembanyama 38 sayı ve 16 ribauntla "double-double" yaparak takımını galibiyete taşıdı. Ev sahibi ekipte De’Aaron Fox 29, Julian Champagnie 16 sayı kaydederken, Stephon Castle 11 sayı ve 12 asistle "double-double" yaptı. Pistons’ta Cade Cunningham 26, Isaiah Stewart 18, Tobias Harris ve Duncan Robinson 11’er sayı kaydetti.