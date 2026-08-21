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Kaynak: AA

YAŞ kararlarıyla tuğgeneralliğe terfi eden Alper Gezeravcı, 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na atandı.

Tuğgeneralliğe terfi eden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, Amasya Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı görevine resmen başladı.

ALPER GEZERAVCI KİMD İR?

1979'da Mersin'in Silifke ilçesinde Yörük kökenli olan Alper Gezeravcı, dünyaya geldi. Doğduktan sonra babasının mesleği sebebiyle Türkiye’nin farklı illerinde yaşadı.

Gezeravcı, 2001'de İstanbul Hava Harp Okulunda Elektronik Mühendisliği dalında lisans eğitimini tamamladıktan sonra Dayton, Ohio'daki Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsünde yüksek lisansını tamamladı.

Türk Hava Kuvvetlerinde savaş pilotu olarak görev yapmış olan Gezeravcı, aralarında T-41, SF-260, T-37, T-38, F-5, KC-135 ve F-16'nın da bulunduğu birçok uçakla 15 yıl boyunca uçuşlar gerçekleştirmişti.

Ayrıca Türk Hava Yolları'nda yedi yıl kaptan pilot olarak görev aldı. Gezeravcı, son olarak Standardizasyon Filosu Akademik Kanat Komutanı olarak Adana'daki 10'uncu Üs Komuta Birimi'nde sorumlu personel olarak görev yapmıştı.

2012'de İzmir Askerî Casusluk FETÖ Kumpas davasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilip 2020'de aklanarak göreve geri gelmişti.

Axiom Space şirketinin Axiom Mission 3 görevi dâhilinde 19 Ocak 2024 tarihinde TSİ 00.49’da ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi Kalkış Kompleksi 39'da gerçekleşen fırlatma ile Türkiye'nin ilk astronotu olmuştu.

13 Şubat 2024 tarihli Resmî Gazete kararına göre, Türkiye Uzay Ajansı yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştı.