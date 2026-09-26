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Kaynak: İHA

Türkiye’nin elektrik kurulu gücü, ağustos ayı sonu itibarıyla 126 bin 944 megavata çıktı. Toplam kurulu gücün yüzde 62,9’una karşılık gelen 79 bin 902 megavatlık kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşurken, güneş enerjisinin kurulu güç içerisindeki payı yüzde 22’ye geldi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’deki yerli kaynakların toplam kurulu güç içerisindeki payının yüzde 72,1 olduğunu söyledi. Ağustos ayı sonu itibarıyla güneş enerjisinin kurulu gücünün 27 bin 914 megavata yükseldiğini, toplam kurulu güç içerisindeki payın ise yüzde 22 olduğunu aktaran Bayraktar, enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizdi.

Yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 62,9’a geldi. Yerli kaynakların toplam kurulu güç içerisindeki payı ise yüzde 72,1 olarak ortaya çıktı.

Güneş enerjisinin kurulu gücü 27 bin 914 megavata geldi.