Türk motor sporlarının yükselen yıldızlarından Alp Hasan Aksoy, Italian F4 Championship’te unutulmaz bir hafta sonu geçirdi.

Misano World Circuit Marco Simoncelli’de piste çıkan genç pilot, sıralama turlarından final yarışına kadar ortaya koyduğu performansla organizasyonun en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Prema Racing adına yarışan Alp Hasan Aksoy, hafta sonuna güçlü bir başlangıç yaptı.

Misano’daki sıralama turlarında pole position elde eden genç sporcu, yarışlar öncesinde önemli avantaj yakaladı.

EN HIZLI TUR VE ÇAYLAK ZAFERLERİ

Yarış hafta sonunda yüksek temposunu koruyan genç pilot, en hızlı tur derecesine de imza attı.

Aksoy aynı zamanda üç ayrı yarışta Rookie P1 elde ederek çaylak klasmanında zirvede yer aldı.

Genç sporcu ilk 10 içinde yer alan tek çaylak pilot olarak da dikkat çekti.

FİNAL YARIŞINDA ZAFER GELDİ

Hafta sonu boyunca genel klasmanda P1 ve P3 podyumları elde eden Alp Hasan Aksoy, final yarışına pole pozisyonundan başladı.

Lider başladığı yarışı hata yapmadan tamamlayan genç pilot, damalı bayrağı ilk sırada görerek hafta sonunu zaferle kapattı.Bu sonuçların ardından Aksoy sezonun ilk haftasını lider tamamladı.

FORMULA’DA İSTİKLAL MARŞI ÇALDI

Misano’daki başarının en özel anlarından biri ise ödül töreninde yaşandı.Genç pilot, Formula sahnesinde İstiklal Marşı’nı dinleterek Türk motor sporları adına tarihi bir ana imza attı.

Alp Hasan Aksoy yarış sonrası yaptığı açıklamada, “Çok büyük bir gurur yaşıyorum. Çünkü Formula’da İstiklal Marşımızı okuttuk. Çok güzel bir zafer, ülkeme armağan olsun. İnşallah yolumuza zaferlerle devam edeceğiz ve bu sezonu şampiyon tamamlayacağız” dedi.

Alp Hasan Aksoy, Formula sahnesinde İstiklal Marşı’nı dinleten ilk Türk pilot oldu.