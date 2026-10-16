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Kaynak: AA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uzun süren yargı süreçlerine ilişkin başvuruların iletilmesi amacıyla oluşturulan Alo Adalet 135 hattının ülke genelinde hizmet vermeye başladığını bildirdi. Daha önce üç adliyede denenen uygulama, 81 ildeki tüm adliyelere yayıldı.

Gürlek, NSosyal üzerinden yaptığı açıklamada, bakanlık görevini üstlendiği tarihten itibaren vatandaşların adalet sistemine yönelik memnuniyetini yükseltmek için çalıştıklarını belirtti. Bu doğrultuda hayata geçirilen Alo Adalet 135 aracılığıyla, beş yılı geride bırakan davalar ile üç yıldan uzun süredir devam eden soruşturmalara ilişkin başvuruların alınmasının amaçlandığını aktardı.

UZUN SÜREN DOSYALAR İÇİN BAŞVURU İMKÂNI

Yeni uygulamanın, vatandaşların devam eden yargı dosyaları hakkında güvenli biçimde bilgi edinmesine olanak sağlayacağını ifade eden Gürlek, süreçlerde yaşanan gecikmelerin izlenmesiyle yargılamaların daha hızlı ilerlemesine katkı sunulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Hizmetin ilk aşaması, 1 Eylül’de Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot uygulama olarak başlatılmıştı.

Adalet Bakanı Gürlek, açıklamasında Cumhurbaşkanı’nın liderliğine ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine de değindi. Gürlek, adalete ulaşmayı kolaylaştıran ve yargı hizmetlerinin verimliliğini artırmayı amaçlayan reformların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.