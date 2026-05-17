Almus ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak yağışlar ve yüksek kesimlerden gelen su akışı, barajdaki doluluk oranını kritik seviyeye taşıdı. Yetkililer, su seviyesindeki artışı yakından takip ediyor.

VATANDAŞLAR BARAJA AKIN ETTİ

Barajın dolmak üzere olduğunu duyan vatandaşlar bölgeye gelerek manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi. Bazı ziyaretçilerin dolusavak önünde hatıra fotoğrafı çektirdiği görüldü.

33 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Bölge sakinleri, Almus Barajı’nı uzun yıllardır ilk kez bu kadar dolu gördüklerini ifade etti. Dron ile havadan kaydedilen görüntülerde suyun kıyı seviyesine kadar yükseldiği ve dolusavağa oldukça yaklaştığı dikkat çekti.

Yetkililerin, barajdaki su seviyesini ve olası taşkın riskini anlık olarak izlediği öğrenildi.