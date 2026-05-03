Tarımsal sulama ile elektrik üretiminde kullanılan Almus Baraj Gölü’nde, geçen yıl yağışların yetersiz kalması nedeniyle ortaya çıkan adacık yeniden sular altında kaldı.

Bu yıl özellikle kış aylarında görülen yoğun yağışlar, göldeki su seviyesinin yükselmesini sağladı.

Ocak ayı başında yüzde 38 seviyesinde olan doluluk oranı, kış ve ilkbahar dönemindeki yağışlarla birlikte nisan ayı sonunda yüzde 82’ye çıktı.

Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, bölgede kış mevsiminin yağışlı geçtiğini belirtti.

Yağış miktarındaki artıştan memnuniyet duyduklarını dile getiren Özer, barajın doluluk oranının yüzde 82’ye ulaştığını, dağlarda ise kar örtüsünün hâlâ bulunduğunu söyledi. Günlük yaklaşık 12 milyon metreküp su girişinin olduğunu, yaklaşık 2,5 milyon metreküp suyun ise kontrollü şekilde bırakıldığını ifade etti.

Bu yıl doluluk oranının yüzde 90’ın üzerine çıkmasını beklediklerini aktaran Özer, yağışların bölge genelinde su bolluğu oluşturduğunu dile getirdi.

Baraj gölünde kafes balıkçılığı faaliyetlerinin de sürdüğünü belirten Özer, su seviyesinin yüksek olmasının oksijen oranını artırdığını ve bunun balıkların gelişimine olumlu katkı sağladığını kaydetti.