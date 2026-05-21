Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



Almus Barajı’ndaki su seviyesinin kritik sınırı aşarak taşmaya başlaması, Yeşilırmak hattındaki Turhal’da adeta kırmızı alarm verilmesine neden oldu. İlçede hummalı bir çalışma yürütülürken, vatandaşlar arasında tedirgin ve gergin bir bekleyiş hakim.

MAHALLELER TAHLİYE EDİLDİ, VATANDAŞLAR KYK YURTLARINDA

Barajin taşması suyun yükselmesiyle birlikte taşkın riski altında bulunan Irmak kenarındaki mahalleler hızla tahliye edildi. Evlerini geride bırakmak zorunda kalan çok sayıda Turhallı, güvenli bölgelerdeki KYK yurtlarına yerleştirildi. Sokağa dökülen vatandaşların yüzlerindeki endişe, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

ESNAF KEPENK KAPATTI, KENDİ ÖNLEMİNİ ALDI

Turhal merkezinde de hayat durma noktasına geldi. Nehir yatağına yakın bölgelerdeki birçok iş yeri, su baskını riskine karşı kepenk kapattı. Esnaf ve vatandaşlar, dükkanlarının önüne kum torbaları yerleştirerek ve değerli eşyalarını yüksek yerlere taşıyarak kendi imkanlarıyla önlem almaya çalışıyor.

EKİPLER TEYAKKUZDA, HUMMALI ÇALIŞMA SÜRÜYOR



Belediye, AFAD ve tüm ilgili kamu ekipleri nehir boyunca bentleri güçlendirmek ve olası bir taşkının etkilerini en aza indirmek için aralıksız çalışıyor. İş makinelerinin gece gündüz sürdürdüğü hummalı çalışmaya, güvenlik güçleri de tahliye ve çevre emniyeti sağlayarak destek veriyor.

Turhal, tarihinin en gergin günlerinden birini yaşarken, gözler Almus Barajı’ndan gelecek yeni haberlere ve Irmak yatağındaki su seviyesine kilitlenmiş durumda. Bölgedeki tüm gelişmeler yakından takip ediliyor.