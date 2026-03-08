Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bugün gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi.

Eyaletin geleceğine yön verecek seçimlerde Hristiyan Demokrat Birliği'nin (CDU) adayı Manuel Hagel ile Yeşiller Partisi'nin deneyimli ismi Cem Özdemir arasında çekişmeli bir yarış yaşandı.

Alman kamu yayıncıları ARD ve ZDF'in yayımladığı ilk tahminlere göre Yeşiller Partisi yüzde 31,5 ile 32 arasında oy alarak seçimlerde birinci sıraya yerleşti. CDU'nun oy oranı ise yüzde 29 ile 30,5 arasında ölçüldü. Böylece iki parti arasındaki farkın sınırlı olduğu, fakat Yeşiller'in yarışı önde götürdüğü görüldü.

Anketlere göre sağ popülist parti AfD yüzde 17,5–18 bandında kalarak üçüncü sırada yer aldı. Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 5,5 oy oranıyla dördüncü sıraya gerilerken, FDP ve Sol Parti'nin (Die Linke) her biri yüzde 4,5 seviyesinde ölçüldü.

"SON SÖZ İÇİN HENÜZ ERKEN"

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başladığı saatlerde Yeşiller'in adayı Cem Özdemir, ilk değerlendirmesinde temkinli konuştu. Özdemir, "Ne seçim kampanyasıydı, ne muazzam bir geri dönüş oldu" ifadelerini kullanarak partililere seslendi. İlk projeksiyonlara işaret eden Özdemir, "Son sözü söylemek için henüz erken. Umarım bu ilk rakamlar doğrulanır" diye konuştu.

Öte yandan Özdemir CDU'ya koalisyon için açık kapı bırakarak, "Bu iş ancak eşitler arası bir ortaklık olursa yürür" değerlendirmesinde bulundu.

Yeşiller'in seçim zaferi kesinleşirse Cem Özdemir ülkenin ilk Türkiye kökenli eyalet başbakanı olacak.

Oy sayım işlemleri devam ediyor. Seçim sonuçlarının ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.