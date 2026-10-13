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Kaynak: Haber Merkezi

Almanya’nın Nürnberg kentindeki Albrecht Dürer Havalimanı’nda, bir yolcu uçağından gelen kaçırılma alarmı üzerine olağanüstü güvenlik önlemleri devreye sokuldu. Yunanistan’ın Korfu Adası’ndan havalanan Corendon Havayolları uçağı, Eurofighter savaş uçaklarının refakatinde Nürnberg’e ulaştı. Uçağın güvenli biçimde yere inmesinin ardından havalimanındaki uçuşlara bir süre ara verildi.

KOKPİTTEN 7500 KODU GÖNDERİLDİ

Corendon Havayolları’nın uçağının kokpitinden tehlike sinyali iletildi. Bild gazetesinin haberinde, polisin de doğruladığı olayda, uçak kaçırma durumunu bildiren uluslararası acil durum kodu 7500’ün kullanıldığı belirtildi. Ayrıca pilotlarla telsiz bağlantısı kurulamadığı aktarıldı.

Bu gelişmeler üzerine Nürnberg Havalimanı, yerel saatle öğleden sonra şüpheli bir uçuş acil durumu gerekçesiyle geçici olarak hizmet dışı bırakıldı. Güvenlik birimleri havalimanında kapsamlı önlemler alırken yolcu uçağının inişi beklenmeye başlandı.

UÇAK PLANLANAN SAATİNDE GÜVENLİ ŞEKİLDE İNDİ

FlightRadar24 tarafından paylaşılan uçuş bilgilerine göre, saat 12.15’te Nürnberg’e ulaşması öngörülen uçak, bir dakika sonra inişini tamamladı. Uçak piste yaklaşırken kendisine Eurofighter jetleri eşlik etti.

İnişin ardından polis ekipleri terminalde ve havalimanının çevresinde güvenlik kontrollerini sıkılaştırdı. Yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir tehdit unsuruna rastlanmadı.

Reuters’ın haberine göre, Nürnberg Havalimanı’nı işleten kurum, uçuş operasyonlarının yeniden olağan düzenine geçtiğini duyurdu. Açıklamada, uçaktaki yolcuların tamamının güvende olduğu bilgisi de paylaşıldı.

ALARMIN KAYNAĞI RADYO SİSTEMİNDEKİ ARIZA

Corendon Havayolları, olayın nedenine ilişkin yaptığı açıklamada, uçağın radyo iletişim sisteminde teknik bir problem meydana geldiğini bildirdi. Şirketin aktardığına göre, arıza uçağın Hırvatistan hava sahasında bulunduğu sırada yaşandı ve bunun sonucunda acil durum kodu gönderildi.

Böylece uçak kaçırma alarmının gerçek bir kaçırılma olayından değil, iletişim sistemindeki teknik aksaklıktan kaynaklandığı anlaşıldı.

Alman polisi de Bild gazetesine yaptığı değerlendirmede, olay yerinde gerçekleştirilen kontrollerin herhangi bir tehlikeye işaret etmediğini belirtti. Polis sözcüsü, uçaktaki yolcuların ve pilotların sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

HAVALİMANINDA DAHA ÖNCE DE DRON ŞÜPHESİ YAŞANDI

Nürnberg Havalimanı’nda bir önceki gece görüldüğü bildirilen şüpheli bir hava cismi de uçuş trafiğinin aksamasına neden olmuştu. Polis, gece saat 02.00 ile 04.00 arasında üç pilotun birbirinden bağımsız biçimde benzer bir cisim gördüklerini bildirdiğini açıkladı.

Cismin insansız hava aracı olabileceği ihtimali üzerinde durulurken bölgedeki arama çalışmalarına polis helikopteri de destek verdi. Ancak yürütülen çalışmalarda şüpheli cisme ulaşılamadı.