Almanya’da tren ve otobüs en yaygın toplu taşıma araçları olarak öne çıkıyor. Ancak yapılan bir araştırma tren ve otobüs garlarının şiddet olaylarının merkezi olduğunu ortaya koydu.

Bild am Sonntag gazetesinin Federal Polis Teşkilatı'nın rakamlarına dayandırdığı haberine göre; geçen sene otobüs ve tren istasyonlarında 980'den fazla bıçaklı saldırı ile yaklaşık 2 bin 200 cinsel saikli suç kayıtlara geçti.

DW Türkçe’nin derlediği habere göre, Almanya'da hudutlar, havalimanları ve eyaletler arası mesafe kat eden trenler federal polisin sorumluluk alanına giriyor. 2025'te bu teşkilata bağlı polislere karşı da trenlerde 5 bin 660 şiddet suçu kaydedildi. 2024 yılında söz konusu saldırıların sayısı, yaklaşık 5 bin 500 olarak açıklanmıştı. Bu da suç oranlarının yüksek seviyede kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

EN TEHLİKELİ İSTASYONLAR AÇIKLANDI

Polisin raporuna göre en fazla şiddet olayı 859 vaka ile yaklaşık 634 bin nüfusa sahip Leipzig kentinin ana garında görüldü. Onu 735 vakayla 624 bin nüfuslu Dortmund Garı ve 654 vakayla yaklaşık 4 milyon nüfuslu başkent Berlin Garı izledi.

Listenin devamında ise 648 kayıtla 1,1 milyon nüfuslu Köln, 612 kayıtlı suçla yaklaşık 560 bin nüfusa sahip Hannover, 580 kayıtlı suçla 1,9 milyon nüfusa sahip Hamburg, 553 suçla 1,6 milyon nüfuslu Münih, 528 suçla 546 bin nüfuslu Nürnberg, 520 suçla 778 bin nüfuslu finans kenti Frankfurt am Main ve 499 suçla yaklaşık 630 bin nüfusa sahip Düsseldorf garları var.

İlgili raporda ayrıca, kayıt altına alınan suçlarda, nüfustaki paylarına oranla yabancı zanlıların sayısının Almanlara göre daha yüksek olduğuna dikkat çekiliyor.