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Kaynak: AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), temmuz ayına ilişkin nihai enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre ülkede yıllık enflasyon, haziranda yüzde 2,3 iken temmuz ayında yüzde 2,8'e yükseldi. Böylece daha önce açıklanan öncü enflasyon verileri teyit edildi.

Tüketici fiyatları da temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı.

ENERJİ FİYATLARI ENFLASYONU YUKARI ÇEKTİ

Almanya'daki enflasyon artışında enerji fiyatlarındaki yükseliş öne çıktı.

Destatis Başkanı Ruth Brand, verileri değerlendirirken enerji fiyatlarındaki artışın önceki aya göre çok daha belirgin olduğunu ve bunun enflasyon oranını yukarı çektiğini belirtti.

AB UYUMLU ENFLASYON YÜZDE 2,8 OLDU

Almanya'da Avrupa Birliği (AB) ile uyumlu tüketici fiyatları endeksi de temmuzda yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.

Buna göre, Almanya'da haziranda yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 2,8'e çıktı. Böylece daha önce açıklanan öncü veriler teyit edildi. Tüketici fiyatları ülkede temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı. Ülkede, Avrupa Birliği (AB) ile uyumlu tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 2,8, aylık bazda yüzde 0,9 seviyesinde ölçüldü.

Almanya'da enflasyonun temmuz ayında yeniden yükselmesi, özellikle enerji maliyetlerinin Avrupa ekonomileri üzerindeki etkisini gündeme taşıdı.